Jefferson Duque: "Es motivante ser dirigido por Yepes"

Google Plus

Mario Meza May

Foto: DeportivoCali.co

De momento el fichaje de mayor trascendencia para la temporada 2017 es la llegada del goleador antioqueño Jefferson Duque, quien proviene del Atlas de Guadalajara del fútbol mexicano.

(También le puede interesar: El 'azucarero' confirma sus refuerzos para el 2017)

El devorador del gol es un refuerzo de categoría para frente de ataque de los azucareros. Duque desde su confirmación el pasado sábado con nuevo jugador de los verdiblancos se ha mostrado complacido con la confianza depositada en él, así lo expresa en entrevista concedida a la web de la institución. “Estoy contento por la gran oportunidad que me dan de volver al fútbol colombiano y de estar en una institución como Deportivo Cali. Me motiva sabe que hay retos deportivos por cumplir, además, jugadores de calidad que me obligan a exigirme. Debo trabajar el doble para ser tenido en cuenta”, manifestó Duque.

Llega de México donde si bien no tuvo una buena temporada, le sirvió para someterse a otras situaciones que nunca había vivido en su carrera. “Sumé experiencia al vivir otras situaciones. Aprendí de otra cultura y de un campeonato exigente”, se refirió así a su paso por el país manito.

En cuanto a los objetivos que se han trazado con el Deportivo Cali, el ariete paisa sabe que la institución quiere levantar alguna copa y él aportará su talento para lograrlo. “Convertí en casi todos los estadios de Colombia y espero ponerme a punto, trabajando de la mejor manera y con profesionalismo para dar todo por Deportivo Cali. Hay una gran expectativa para ser campeones y dar una vuelta olímpica. Ser protagonistas”.

Finalmente, a Duque le motivó venir al Cali y ser dirigido por el mariscal Mario Alberto Yepes. “Es motivante ser dirigido por el profesor Mario Yepes, hablé con él y tuvo palabras muy especiales conmigo. Agradezco su respeto y el haberme recibido de tan buena manera”, concluyó el delantero.