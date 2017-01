Del no a Palmaseca

Foto: DeportivoCali.co

En primer lugar, no es este un espacio para salir en defensa del Deportivo Cali, pero si lo es para cuestionar de ciertas manera la decisión de la Gobernación del Valle del Cauca y de la Policía Metropolitana de Cali. La razón es única, por qué después de dos años de estarse utilizado el Coloso de Rozo como sede habitual del Deportivo Cali, es ahora cuando se emite un estudio de viabilidad y se dice que en el estadio no puede realizarse eventos tipo A y B.

Por qué después de la cancelación de un concierto por supuestas faltas de garantías en seguridad y movilidad se emite un informe donde se advierten las irregularidades del estadio verdiblanco.

Por qué se permitió en su momento la realización de partidos como la final del fútbol profesional colombiano, o partidos clásicos como ante América, Nacional y Millonarios, o hasta el debut del Cali ante Boca Juniors por la Libertadores, juegos que se realizaron y en los cuales nunca se habló de la no viabilidad del estadio.

Es sabido que desde la temporada 2015 el Deportivo Cali decidió tomar como sede habitual su estadio propio, ubicado en Rozo corregimiento del municipio de Palmira. Al principio, fue complicado para el club y su hinchada la organización de los partidos. Pero de los errores se fue aprendiendo y la gente se fue acostumbrando a la realización de partidos en Palmaseca.

No se dice que no es complicado el acceso por falta de vías, no deja de ser cierto que el tránsito en las aproximaciones al estadio se complica, no deja de ser cierto que en muchas ocasiones hinchas no pudieron asistir al estadio por los inmensos trancones que se forman en cercanías al estadio. Todo ello es verdad, pero no queda duda que con el paso del tiempo el hincha se acostumbró, prefirió en muchos casos tomar los buses que pone a disposición el club, o hacer colectivos y llegar en grupos de hinchas, lo que demuestra que el hincha ha aprendido, y por su propio sentido de pertenencia entiende que Palmaseca es su casa y que allá deben asistir si quieren ver al equipo de sus amores.

Ahora bien, a raíz de la cancelación del concierto que se debía realizar en el Coloso de Rozo con motivo de la feria de Cali se ha puesto en consideración este tema. El club a través de su jefatura de prensa en un corto comunicado manifestó: “Que los hechos presentados en el partido contra Atlético Bucaramanga aludidos, se debieron al comportamiento inadecuado y falto de solidaridad de algunos conductores que no llegaron con la debida anticipación y decidieron dejar abandonados sus carros en la vía perimetral de acceso, a pesar de que existen evidencias que demuestran que quedaron muchos espacios libres en las bahías de parqueo”.

Pero con asombró el organizador del concierto a realizarse el 30 de diciembre lo canceló antes de tiempo por la supuesta inviabilidad del estadio, sin tener en cuenta que en dicho escenario se habían realizado en condiciones normales otros eventos de la misma naturaleza. A su vez, deja entredicho esa decisión cuando el concepto de la Policía Metropolitana es fechado el 2 de enero de 2017, fecha posterior a la cancelación del concierto, lo que da pie para cuestionar si las circunstancias por las cuales no se realizó el concierto fueron las expuestas por el organizador, o el evento no se realizó por otro motivo. Peor aún se puede cuestionar la no realización por la supuesta inviabilidad de Palmaseca, dado que a esa fecha la Policía Metropolitana no había emitido el informe que impide la utilización del estadio.

Finalmente, no se debe dejar de lado que en este caso la administración departamental y municipal pasada y la actual en los dos años anteriores no se opusieron a la realización de eventos en Palmaseca. Que se realizaron eventos de alta afluencia de público y que en ningún caso se puso entredicho la utilización del estadio, esta situación permite demostrar que el estadio se ha podido y se puede utilizar, que se deben garantizar mancomunadamente entre la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Palmira, la Policía Departamental del Valle, la Policía Metropolitana de Cali y el Deportivo Cali las medidas y compromisos para evitar que ocurran hechos como los que se dieron en el partido ante Bucaramanga y que en este caso el hincha del Deportivo Cali debe apoyar a la institución en la defensa de esta causa.

De momento, habrá mucha tela para cortar y se espera que se tome la mejor decisión para una de las instituciones empresariales más prosperas del Valle del Cauca.