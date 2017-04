Google Plus

Flabio Torres: "La intención de ganar fue bien asimilada por los jugadores". | Foto: WIN Sports

Deportivo Pasto logro ganar en casa 3-1 ante Independiente Santa Fe. Los de Flabio Torres supieron imponerse con jerarquía ante el equipo capitalino, con los goles de Yamilson Rivera (MIN 6) y Santiago Trellez (MIN 40; MIN 54). Según el técnico Torres, el Deportivo Pasto "tuvo lo necesario para liquidar el partido".

Por su Parte el técnico Gustavo Costas, de Independiente Santa Fe, acepto que no hizo un buen partido y dijo: "No hicimos un buen partido, cada vez que nos llegan nos concretan... Pienso que nos ganaron bien, pues las jugadas que tuvieron las convirtieron y nosotros no supimos resolver lo que ellos nos proponían".

Torres rescato el buen funcionamiento que ha tenido el Deportivo Pasto en lo que lleva de la liga, pues aparte de que se situé en la tercera casilla del torneo, según él, su equipo ha mostrado dos esquemas tácticos que han funcionado muy bien, como se ha mostrado en encuentros anteriores ante el América de Cali y Atlético Nacional (pese a que el pasto no gano).

Para su próximo partido los dirigidos por Flabio Torres, recibirán a Millonarios FC, quienes vienen de caer por la mínima diferencia ante Atlético Nacional. El partido se jugará en el estadio del Deportivo Pasto, el próximo sábado 15 de abril a las 19:45 PM y será valido por la fecha 13 de la Liga Águila I. Por su parte Santa Fe recibirá al Bucaramanga en el Campin, a las 18:00 del mismo sábado.

Se espera que los de Flabio Torres, sigan con el ritmo y el nivel que han mostrado hasta el momento. Mientras que los dirigidos por Costas, se espera cambien su esquema táctico y mejoren su juego.