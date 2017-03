Zubeldía: "invencibles no lo son, está lejos que un equipo en sudamerica sea invencible (...)"

Google Plus

Luis Zubeldía: "entendemos que enfrentamos un rival que invierte y apuesta todo por la Copa" | Foto: VAVEL Colombia.

El argentino Luis Zubeldía, conoce muy bien el ADN del fútbol 'gaucho', además sabe lo que es ganar ante el equipo de 'la banda cruzada'. En su paso como DT de Racing, venció a River Plate en semifinales de la Copa Argentina 2011/2012. Sin embargo, sabe que cuando de torneos internacionales se trata los partidos frente al 'millonario' son a otro precio.

"Entendemos que enfrentamos a un rival que invierte y apuesta todo por la Copa, en torneos internacionales les ha ido muy bien" Afirmó Zubeldía, además dejó en claro que la consigna por parte del DIM debe ser ratificar el buen trabajo hecho en el rentado local.

Asimismo, es consciente acerca del nivel de dificultad que demandan las competencias locales frente a las internacionales. "Estos partidos nos van a servir para saber si estamos a la altura o no, de este partido. La idea es que podamos darle una satisfacción a los hinchas" comentó el DT 'rojo'.

A pesar de los buenos resultados conseguidos en la Liga Águila, el entrenador del DIM sabe que las escuadran a las que se ha enfrentado no son del nivel de River Plate "me parece que vamos a enfrentar a otro tipo de rival que todavía no nos hemos encontrado. Podemos ganar, hay que estar tranquilos y demostrar que somos mejores, pero está más que claro que no será nada fácil"

Sobre el rival

Respecto a la falta de fogueo que trae River Plate, Luis Zubeldía consideró que esto tiene sus pros y contras: "llegan con todos los jugadores, para disputar el partido. Nosotros venimos con 11 partidos encima, nueve por torneo y dos por una final, lo cual tiene sus desgaste físico y mental. De hecho hemos perdido jugadores en ese lapso por lesiones o lo que fuese"

Asimismo, Zubeldía resaltó la capacidad de River para jugar torneos internacionales: "Viendo la historia reciente de River, salvo el primer campeonato de Gallardo en torneo local, no ha hecho buenos torneos locales, se ha hecho fuerte en el ida y vuelta. En esa tendencia, presenta esa faceta y están convencido que en torneos internacionales son muy fuertes"

Sin embargo, el DT 'rojo' fue enfático en que la premisa debe ser desarrollar de buena manera la idea de juego del 'poderoso': "Debemos mantener ciertos patrones de juego, los que mostramos en estos últimos nueve partidos. Invencibles no lo son, está lejos de que un equipo en sudamerica sea invencible, en Europa puede ser" Ratificó el estratega gaucho.

Sobre sus dirigidos

El estratega del 'equipo del pueblo' fue sincero y descartó al delantero gaucho, Valentín Viola, para el grupo de jugadores concentrados de cara a los compromisos frente a River Plate y su rival de patio Atlético Nacional: "Ha sido una baja sensible para nosotros desde su lesión. Es una lástima, Viola terminaba siendo un punto tan importante como Alario para River, para hacer una analogía"

Por otra parte, Juan Fernando Caicedo es otro de los que no estará presente para enfrentar al 'millo', el delantero antioqueño deberá pagar una fecha de suspensión debido a la tarjeta roja que recibió frenta a Cerro Porteño en la Copa Sudamericana del año pasado.