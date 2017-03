“Considero que el árbitro fue determinante”, Luis Zubeldía

Foto: Dalerojo.net

Y aunque se jugaron 27 minutos de partido, la cancha no fue la mejor para seguir jugándolo, después de esperar una hora a que bajara la lluvia y la cancha quedara en mejor condiciones, aunque no quedó así, ambos capitanes decidieron volver al terreno de juego para seguir la disputa del partido entre el equipo argentino y el colombiano. Al final, el visitante se quedó con la victoria, con goles de Lucas Alario, de penalti, Sebastián Driussi, Lucas Martínez. Descontó para el equipo local, Juan Fernando Quintero, de penalti.

Durante el desarrollo del partido, el árbitro Wilson Sampaio, de Brasil, sancionó un penalti del defensor central Andrés Mosquera sobre Lucas Alario, jugador que terminó cambiándolo por el primer gol del partido. Acerca de lo anterior y otras determinaciones arbitrales que terminaron influyendo en el partido, según el director técnico argentino, el juez central también fue determinante con el trámite y el resultado del partido.

“Hay varias cosas que uno no comprende. Primero: ¿Por qué se jugó si se iba a parar a los 27 minutos del primer tiempo, entendiendo que la cancha no estaba en condiciones óptimas? Segundo: el penalti inexistente que sancionó por una falta de Andrés Mosquera. Tercero: Si cobra un penalti que no fue, el rose de Juan David Valencia es penalti a favor de nosotros. Lo que más me apena es que la afición acompañó y los jugadores se esforzaron al máximo”, expresó Luis Zubeldía.

Cinco minutos después de que inició la segunda parte del partido, Luis Carlos Arias salió para darle ingreso a Yairo Moreno, jugador que para Zubeldía marcó diferencia desde que ingresó, porque se destaca más cuando el partido está de ida y vuelta y el rival está un poco cansado.

“Me da las sensación de que es de esos jugadores que cuando el partido está abierto, se puede destacar más. Por eso, cuando ingresa en los segundos tiempos y el rival está exhausto, sobresale en el partido. Hay que mirar cómo se acomodará desde el inicio del partido, porque posiblemente le toque jugar de titular”, concluyó el director técnico del ‘poderoso’.