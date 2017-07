Juan José Peláez: "Marrugo es un gran jugador, el baluarte de Medellín"

Google Plus

Fotografía: Dale Rojo

Luego de la primera victoria de Juan José Pelaéz como estratega del DIM, frente a Envigado, en donde Medellín ganó dos por cero en el Polideportivo Sur, el Poderoso se prepara para lo que será el duelo frente a Atlético Huila.

Hoy, el Medellín realizó entrenamientos en su sede deportiva en Llanogrande y luego, el DT atendió a los medios sobre los últimos acontecimientos que presenta el elenco paisa.

Por el momento, el tema más comentado en Medellín es la alta posibilidad que Juan Fernando Quintero se quede y Christian Marrugo parta al fútbol mexicano. El 'Profe' no es ajeno a ello y ante los medios expresó su versión de estos acontecimientos.

"Lo de Quintero me parece muy positivo para el Medellín, sobre todo, casi con la inminente salida de Marrugo, que va para México" aseguró el técnico del Independiente Medellín. Dejó en claro que él no tiene la última palabra referente a este tema porque tiene que ver con cuestiones legales.

"Marrugo sigue siendo titular hasta que no se diga lo contrario, hasta que no me den una noticia tajante, un dictamen certero de lo que va a ser su futuro", expresó el estratrega Rojo.

"Christian quiere aprovechar esa oportunidad y eso no se le puede parar porque el tema económico es muy bueno. El tema de un contrato a 3 años es muy positivo para él y él quiere", declaró el técnico Peláez.

El DT del Medellín hizo énfasis en que no se le puede bloquear la salida al jugador y dejó en claro que él es el que decide. Además, Juan José ha expresado que Quintero le cae muy bien al juego del Medellín y su llegada le puede brindar motivación al equipo paisa.

Si se llegan a inscribir tanto Quintero como Yilmar Angulo, quedaría un cupo para el lateral derecho que sigue buscando el DIM. "No queremos terceras o cuartas opciones: buscamos un jugador que si es joven, tenga futuro y se pueda acabar de moldear", aseveró el estratega antioqueño.

Con respecto a la nómina frente a Huila, jugaría Marrugo y Quintero estaría en la banca como emergente y se repetería el once que jugó como inicial frente a Envigado.

Por último, Peláez manifestó que Marrugo "es un gran jugador, el baluarte de Medellín y su símbolo. Es el transpirar de este equipo y lo muestra en la cancha", concluyó el analista de fútbol.

El Poderoso se medirá en casa frente al equipo huilense a las 6 p.m, para dar cuenta del proceso que está llevando a cabo el nuevo cuerpo técnico. El encuentro es válido por la fecha 3 de la Liga Águila II.