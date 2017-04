Millonarios vs Atlético Nacional en vivo ahora en Liga Águila 2017 (0-0)

Google Plus

El Estadio El Campín, del cual se espera buena cantidad de aficionados azules, esta listo para el clásico de Millonarios vs Nacional en vivo.

Nacional no contará con Felipe Aguilar por un golpe en su tobillo, en su lugar fue convocado Roderick Miller

Millonarios tendrá el regreso de Henry Rojas tras su suspensión de dos jornadas, pero podrá tener a Jair Palacios por lesión y su lugar sería tomado por Anier Figueroa

Millonarios vs Atlético Nacional en vivo

Reinaldo Rueda, técnico de Nacional, se refirió al rival como un equipo de respeto al cual deben vencer, mismo ideal de su rival hacia ellos: "Siempre jugar contra Nacional es un plus. Y para nosotros igual, por el respeto, por todo lo que significa Millonarios en la historia del fútbol colombiano".

El entrenador de Millonarios, Miguel Angel Russo, habló sobre su buen rendimiento de local, pero que no es suficiente comparado con el pésimo balance fuera de casa: “No nos alcanza con la condición de local y eso lo venimos hablando, buscamos calma y tranquilidad. Entiendo que las necesidades son nuestras y no dependemos de los demás. Debemos recuperar los niveles y la regularidad, no puede haber tantos picos”.

En Bogotá, Millonarios vs Atlético Nacional en vivo no se ven desde esa misma llave de cuartos de final, donde ganaron los azules por 2-1.

La última vez que se vieron fue en Medellín por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Finalización 2016, con victoria de Nacional por 3-0.

En Bogotá han disputado 122 partidos donde los locales ganaron 63 encuentros, los visitantes lo hicieron en 19 ocasiones e igualaron 40 veces.

Por liga, fueron 246 ocasiones donde los bogotanos ganaron 97 veces, empataron 77 y los antioqueños vencieron en 72 juegos.

Millonarios vs Nacional en vivo se han enfrentado 266 veces en toda su historia, con 102 victorias azules, 82 verdes y 75 empates.

Ver partido Millonarios vs Nacional en vivo

Su anterior encuentro fue victoria en Medellín sobre el Pasto por 2-1

Nacional lleva un sólido liderato en la liga, con una excelente nómina que ha logrado los resultados en el campeonato local que los mantienen como favoritos al título.

En su último partido perdió en Barrancabermeja ante Alianza Petrolera por 2-0

Millonarios se mantiene en los primeros puestos del campeonato, aunque viene de tres juegos donde sumó un punto, tiene la esperanza de retomar el camino de la victoria en su casa, donde han ganado todos sus partidos.

Minuto a minuto del partido Millonarios vs Nacional en vivo

Esta noche habrá uno de los duelos más emotivos de los últimos 40 años, con una rivalidad hque abarca lo deportivo y social, con realidades distintas pero las mismas intenciones de ganar, uno de los llamados Superclásicos entre Millonarios y Nacional.

¡Buenas Noches! Bienvenidos a la retransmisión en vivo online del partido Millonarios vs Nacional en vivo por la Liga Águila. Este encuentro se disputará en el Estadio El Campín en Bogotá D.C.