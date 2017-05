Millonarios vs Patriotas en vivo hoy en Liga Aguila 2017 (0-0)

El Estadio El Campín esta listo para el duelo de Millonarios vs Patriotas en vivo.

Patriotas no contará con Danilo Arboleda por acumulación de tarjetas amarillas.

Millonarios tendrá el regreso de Ramiro Sánchez, Maximiliano Núñez y Jacobo Kouffaty, mientras que dejará a Jhon Duque por fuera por lesión.

Millonarios vs Patriotas online

El entrenador de Patriotas, Diego Corredor, afirmó la importancia de ganar para seguir en camino a un torneo internacional el otro año: “El partido contra Millonarios será muy importante para nosotros y no debemos dejar de pensar en conquistar los tres puntos en disputa, ya que al final esas unidades son las que se sumarán para la reclasificación y para el descenso en el futuro, entonces tenemos que seguir luchando”.

Miguel Angel Russo, técnico de Millonarios, habló en rueda de prensa sobre la actualidad del equipo y no confiarse de la clasificación: “Yo subo escalones de a uno, si subo dos me caigo; no se puede dar por hecho por respeto al rival. Lo hablamos mucho: no pensemos lo que tenemos mañana sino lo que tenemos hoy, en su momento lo decidiremos”.

Liga Aguila online

En Bogotá no juegan desde el Apertura 2016, cuando los embajadores ganaron por 3-0.

El último juego ocurrió en la primera fecha del Clausura 2016 con victoria de Patriotas en Tunja por 1-0.

En Bogotá disputaron cuatro partidos, siendo cuatro victorias para el local y una del visitante.

Millonarios vs Patriotas en vivo se han visto 10 veces, con siete victorias azules, dos de los boyacenses y un empate.

Ver partido Millonarios vs Patriotas en vivo

Su anterior partido fue en Tunja, donde perdió con Nacional por 0-1

Patriotas se quedó fuera del campeonato pese al buen juego que mostraba, dejando puntos importantes y sin ser superior en la mayoría de ocasiones, aunque tiene nómina competitiva para el siguiente semestre.

En su último juego venció a Tigres por 1-2 en Techo

Millonarios logró prácticamente clasificarse a la siguiente ronda de manera anticipada, ganando tres de sus últimos encuentros en la capital y anhelando que puedan ratificar el cupo a cuartos de final frente a su hinchada.

Minuto a minuto del partido Millonarios vs Patriotas en vivo

Será un duelo importante para las aspiraciones de los locales para ser cabezas de serie, y tendrán que vencer sl complicado cuadro de Boyacá que sin nada por qué jugar en la liga local, espera hacer un buen partido.

¡Buenas Noches! Bienvenidos a la retransmisión en vivo online del partido Millonarios vs Patriotas por la Liga Aguila. Este juego se disputará en el Estadio El Campín en Bogotá D.C.