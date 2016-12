Víctor Marulanda: "Mientras no haya ofertas sobre la mesa, todos son comentarios"

Víctor Marulanda: "Mientras no hayan ofertas sobre la mesa, todo son comentarios"

Tras la llegada a Medellín procedente de Japón donde Atlético Nacional participó y se llevó el tercer lugar en el Mundial de Clubes. El gerente deportivo y desarrollo de Atlético Nacional Víctor Marulanda habló con los colegas del programa El alargue de Caracol Radio donde explicó varios temas entorno al mercado de pases de cara a la próxima temporada.

El directivo 'verde' confirmó la continuidad de Reinaldo Rueda como entrenador de Atlético Nacional. "Está pendiente el tema de su salud, mañana y el viernes el tiene varias reuniones con sus médicos, esperemos que sucede, en Nacional queremos que se quede, hay varios acuerdos. A partir de lo que digan los médicos tomaremos el modelo de trabajo", aclaró Marulanda.

Sobre el tiempo de recuperación que según el mismo Rueda es de 12 semanas, Marulanda no quiso comprometerse en dar una cifra, "no me atrevo a dar ningún tiempo, eso lo dirán los médicos" y agregó que "cuando sepamos el tiempo de incapacidad, determinaremos quienes serán los encargados de trabajar mientras Reinaldo no esté".

"No se habló de Alexis Mendoza", Marulanda sobre la inclusión del barranquillero en en el cuerpo técnico de Rueda.

Desde Brasil hay rumores sobre el paso de Andrés Ibargüen y Orlando Berrío al Santos FC, además de Alejandro Guerra al Palmeiras. Sin embargo, Víctor Marulanda enfatizó que no hay ninguna negociación por algún jugador del equipo campeón de América.

"Para no entrar en detalles, todo lo que se habla en estos momentos no tiene validez. Mañana comenzaremos a revisar varios temas de cara a la próxima temporada, todo lo que se dice hasta ahora son especulaciones", sostuvo.

Entre tanto, la continuidad de Franco Armani para el 2017 estaría más que confirmada, el jugador tiene contrato con el equipo 'verde' hasta el 2019. "Por él (Armani) no tenemos ninguna oferta, hablamos con el al final del Mundial y se ha mostrado contento y satisfecho en el club".

Hasta ahora el único jugador que saldría del club sería Luis Martínez ya que pasó su carta de renuncia para el 31 de diciembre. Otro de los jugadores que se podría ir es Francisco Nájera, con pedido de Equidad. Sin embargo, "de Equidad directamente no hubo ofrecimiento, hay otros clubes que han mostrado interés. Hasta que no haya alguna carta o correo firmado por el presidente de un equipo, no es nada oficial", indicó Marulanda.

Sobre Mauricio Gómez jugador de Patriotas como nuevo jugador 'verdolaaga', "lo estuvimos siguiendo este semestre, pero hasta ahora no hubo consideración", expresó Marulanda.

Óscar Estupiñán era otro de los nombres que se vinculan por el conjunto antioqueño. "Hablamos con los directivos del Once Caldas, ellos emitieron algún concepto radial pero nosotros no tomamos ninguna consideración por el jugador", remarcó Víctor Marulanda.

Finalmente, el ex jugador y ahora directivo de Nacional concluyó que "no tenemos ninguna propuesta, mientras no hayan ofertas sobre la mesa, todos son comentarios".

Nacional estaría buscando entre seis y siete jugadores para reforzar su nómina en 2017 donde disputará la Recopa Sudamericana, la CONMEBOL Libertadores Bridgestone, además de la Liga Águila y la Copa Águila.