Edwin Valencia: "Feliz de hacer parte del mejor equipo de Sudamérica"

Edwin Valencia vuelve al fútbol colombiano tras 11 años de estar en Brasil. | Foto: VAVEL Colombia

Edwin Valencia llegó a Atlético Nacional para darle más opciones en la zona de recuperación a los verdes. Con un Diego Arias que el semestre pasado se ganó un puesto en el once titular, Elkin Blanco que no le pierde pisada a Arias y la versatilidad de Mateus Uribe para jugar en el lateral derecho, era predecible que Reinaldo Rueda buscara otro volante de marca y el elegido fue Edwin Valencia.

Hoy, después de la práctica fueron presentados los seis refuerzos para el 2017: Dayro Moreno, Edwin Valencia, Aldo Leao Ramírez, Oscar Franco, Mariano Vásquez y Jeison Palacios.

Luego de su presentación, el nacido en Florida, Valle del Cauca charló con la prensa y no ocultó su felicidad por vestirse con la camisa del campeón de América. "Feliz de hacer parte de este club tan vencedor, tan grande, el mejor de Colombia y de todo Sudamérica".

"La intención mía fue hacer parte de Atlético Nacional, se demoró un poquito, pero feliz de estar acá".

Al presentar los exámenes médicos, Valencia fue muy cauteloso con sus palabras y prefirió no decir que era jugador del cuadro paisa. "No podía decir que era jugador de Atlético Nacional hasta no pasar los exámenes. Feliz de estar en este grupo y espero poder conseguir muchos títulos que eso fue a lo que la hinchada y el club se acostumbró".

Edwin Valencia jugó en Atlético Paranaense, Fluminense y Santos, todos equipos del fútbol brasileño | Foto: VAVEL

Edwin no hizo parte de la práctica de fútbol y esto se debió a una recomendación médica y no a que llegara lesionado. "Estoy bien, fue decisión del preparador físico hacer fortalecimiento y posiblemente mañana lo haga, pero estoy bien", dijo. Agregó que en los próximos días se sumará al grupo para hacer los trabajos de campo.

La Selección Colombia y Edwin Valencia tienen un gran recuerdo porque el volante fue pieza clave para el entrenador José Néstor Pékerman en 2014 para las Eliminatorias Mundialistas hacia Brasil. Lo mismo ocurrió en la Copa América 2015 disputada en Chile y desde ese torneo no ha sido convocado, pero no pierde la esperanza. "Tengo en la mira la Selección Colombia, pero pensando en Atlético Nacional".

"Todos lo que llegamos somos excelentes jugadores, más experiencia a este grupo ganador que hay no se puede decir nada. Voy a tratar de aportar un grano de arena", comentó sobre lo que puede darle al grupo.

Valencia no jugó muchos partidos en Santos, pero cree que la pretemporada le puede ayudar para recuperar su ritmo. "Necesito de esta pretemporada para estar bien, para eso sirve. Lo importante es que estoy bien físicamente, el ritmo futbolístico se agarra partido a partido".

"En todas la posiciones hay excelentes jugadores, todos los que llegamos tenemos que pelear por una posición, ninguno tiene el puesto asegurado y eso favorece al equipo porque todos tenemos que estar al 100%", opinó sobre el plantel que tiene Nacional. Para finalizar, explicó que su contrato será hasta fin del 2017.