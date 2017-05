Dayro Moreno: "Se cierra este capítulo de competencias internacionales"

Google Plus

Dayro Moreno: "A meternos de lleno al fútbol colombiano" | Foto: VAVEL Colombia - Juan C. Álvarez

Atlético Nacional se despidió con decoro de la Conmebol Libertadores Brigdestone, esto, tras superar por (3-1) a Barcelona de Ecuador. Sin embargo, para infortunio 'verdoloaga', no se dio el resultado que necesitaban en el choque entre Estudiantes de La Plata y Botafogo, por lo tanto los paisas no podrán estar presentes en la Copa Sudamericana.

Dayro Moreno, quién puso el empate por la vía del penalti, habló para los micrófonos sobre el desarrollo que tuvo el partido: "el equipo generó fútbol, generó jugadas que fue lo más importante. Quizás nos faltó un poco de calma, pero esto nos da confianza para lo que se viene el domingo que es un partido importante para nosotros y para las finales de la Liga, que es lo que nos queda para darle una alegría más a la hinchada de Nacional".

A pesar de que el equipo se fue con las manos vacías en sus pretensiones de estar en competencias internacionales, el plantel tenía el propósito de terminar la Copa Libertadores dejando una buena imagen: "teníamos que ganar como fuera porque sabíamos que el equipo está acostumbrado a eso y esto nos da confianza para seguir trabajando. Este partido nos ayuda para las finales" dijo el delantero 'verde'.

Por otra parte, hubo espacio para la autocrítica y para puntualizar aquellos errores que no permitieron que Atlético Nacional se clasificara a la siguiente fase de la Libertadores: "el equipo a donde fue propuso fútbol, para nadie es un secreto. Aunque en los primeros partidos la falta de concentración nos mató y por eso no nos alcanzó para la clasificación. Se siente frustración porque vine a jugar en el plano internacional. El equipo tuvo la exigencia, pero no alcanzó. El fútbol da revanchas." sostuvo el atacante tolimense.

Sobre los retos venideros para Atlético Nacional, Dayro Moreno dijo: "hay que dejar esto atrás, ya se cierra este capítulo de competencias internacionales. Ahora nos meteremos de lleno al fútbol colombiano donde esperamos quedar campeones para estar el otro año en la Copa Libertadores".

Cambiando de frente, la prensa aprovechó para preguntarle al delantero con respecto a la forma en que pateó el penalti que significó el empate parcial ante los ecuatorianos: "eso lo da la experiencia y la jerarquía que se adquiere en el fútbol profesional. Al momento de patear un penalti hay que tener mucha tranquilidad y hasta el momento la he tenido" explicó el atacante proveniente del fútbol mexicano.

El reto más próximo para Atlético Nacional será el domingo a las 19:30 ante su rival de patio, Deportivo Independiente Medellín, 'rojos' y 'verdes' chocaran el el clásico paisa número 294 por campeonato local. Además, los dirigidos por Reinaldo Rueda buscarán superan los 50 puntos en la fase del 'todos contra todos' de la Liga Águila 2017-l y culminar invictos dicha instancia.