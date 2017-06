Las frases de Lillo

Este martes fue presentado Juan Manuel Lillo en Atlético Nacional. | Foto: VAVEL Colombia

Conocido como el 'poeta del fútbol' o como lo afirmó el presidente de Atlético Nacional Andrés Botero "es el gurú del fútbol español", Juan Manuel Lillo entrenador en propiedad del equipo 'verdolaga', dejó en su presentación de ayer varias frases analizando el pasado, el presente y lo que viene para el campeón de Colombia.

Para el 'vasco', prefiere los resultados antes que las promesas. "A través de la palabra no hay, todo se debe expresar con hecho. No se puede prometer cosas, hay que hacerlas y punto", apuntó.

Su cambio, revancha e interés por regresar a Colombia

"La verdad no he cambiado mucho, la forma de juego tiene que basarse en tenerla sobre el contrario. Estos equipos grandes te demandan eso, si la tenemos bien pero modifica el marcador es un objetivo en sí mismo".

"La vida es transitar, no dejé nada pendiente. Tendré en cuenta las rotaciones dependiendo de las circunstancias, como sistema no lo pienso emplear, pero si lo necesito lo haré".

"Mi interés va implícito por haber estado en el fútbol colombiano, a uno se le van los ojos por los lugares donde he estado. Hay personas con las que continué teniendo una relación y era inevitable saberlo. Además, (América) es un lugar en el mundo donde me gusta estar desde siempre".

Su admiración por Francisco Maturana y Juan Carlos Osorio

"Con Francisco Maturana he tenido una gran relación desde que tenía 25 años y el dirigía el Valladolid, yo iba a Valladolid y compartíamos entrenamientos, partidos".

"Voy a intentar satisfacer los órdenes que tiene Nacional. En este club hay un antes y un después de la llegada de Juan Carlos (Osorio), es la sensación que me ha dejado estar aquí. El que llegue a Nacional tiene la misión de salvaguardar este trabajo, si se puede estimular sería lo ideal. Espero estar a la altura".

"Nos vamos a enfrentar otra vez, el (Francisco Maturana) estaba con el Atlético de Madrid y yo en el Salamanca en un torneo de pretemporada con el Barcelona de Johan Cruyff. Con 'Pacho' aprendí mucho sobre el juego lo quiero mucho, con él aprendí el trato con los colegas y como compartir entrenamientos, el vínculo fue tal que Maturana iba a León a ver mis entrenamientos. Cuando iba a su casa veía los faxes de Arigo Sacchi que le enviaba e interactuaban. Estamos hablando de una persona muy grande como Pacho. Me llena de orgullo estar aquí no solo por él (Maturana) sino por Juan Carlos (Osorio), una persona que dejó un gran legado aquí".

"Cuando el profesor Reinaldo Rueda les manifestó que no continuaba con ellos fue el momento para dialogar mi llegada aquí. Personalmente no hablo con clubes hasta que no tuvieran técnico".

Atlético Nacional como un todo

"De momento estoy en el equipo campeón, el problema lo tienen otros. El equipo está muy bien armado, todo puede hacerse mejor".

"Nacional me ayudó a dimensionar cuando pasé por aquí, cuando conocí a 'Pacho' Maturana, la relación que tengo con algunos miembros del equipo también me ayudó. Que una afición llene la mitad del estadio previo a una gran final, me dimensiona lo grande que es este equipo. Además uno va a donde te quieren y si te hacen sentir que te quiere uno los quiere más".

"Al hincha no hay que pedirle nada, al hincha hay que darle y uno intenta darle en la medida que se hagan las cosas bien. En este deporte puedes hacer las cosas muy mal y salirte muy bien, o puedes hacerlas muy bien y salirte muy mal, lo que pasa es que a veces confundimos el proceso con el resultado".

"Vengo a una Liga muy bien ubicada, con muy buenos jugadores. Desafortunadamente los jugadores se están yendo cada vez más jóvenes eso le quita cada vez más potencialidad al campeonato. A uno le gustaría que el proceso pueda mantenerse por más tiempo. Colombia es un país exportador".

Lo que viene...

"Vamos a empezar la Liga dentro de poco, tenemos que proyectarnos en ese partido (vs Santa Fe) y desde la competencia tenemos que ir buscando nuestro juego, nuestro estilo. Pero nuestro estilo lo ponen los jugadores, hay que ver cuanto de ego, cuanto de vanidad tiene el entrenador de los jugadores te expresan en el juego. Vamos a conocernos con el tiempo, algunos jugadores van a cambiar, eso implica que cambie el estilo. No es el mejor escenario de trabajo pero quien sabe, se nos puede dar".

"La idea tiene que ver con las capacidades de los jugadores, no estaría bien adaptarme con lo que dispongo. Si ampliamos las probabilidades de ganar será mucho mejor. Hay que pegar sin que nos peguen".

"Hay que tomar decisiones, la formación con cuatro, tres... no existe, más que jugar a los puestos hay que jugar al juego. Depende del estado del partido tendremos un dibujo. El rival te determina como podemos jugar, que me quiere imponer".

"La comisión técnica ya tiene las decisiones tomadas con respecto a los jugadores que no tienen lugar. Vamos a analizar qué posiciones podemos implementar. Vamos a conseguir jugadores que puedan implementar un sistema de juego".

Trato a los medios de comunicación

"Los marcos son institucionales, se pondrán en la mesa. El marco personal es como el que tenía en Millonarios cuando menos hable es mucho mejor. Hay cosas inevitables como los prepartido y los pospartidos. Cuando dije que no hablaba con nadie es con nadie, no me pillaron nunca, a todos los medios los considero igual".

Un gran libro de carrera y desafíos que le falta un título

"A veces la fortuna no me han acompañado, he conseguido muchos logros personales, cuando ascendí en España quedé campeón. La mayoría de los equipos que he dirigido eran más complicado para vencer. Vamos a ver si por aquí se me da un título, aunque acá están acostumbrados a quedar campeones".

"He tenido desafíos como aquel Tenerife del 97, me tocó dirigirlo 11 semanas y le gané al Real Madrid campeón de Champions. Tuve la suerte que no descendimos. No se establecer ese tipo de cuestiones".

"Nosotros somos de la Real Sociedad, en el País Vasco tenemos la prioridad de mirar para adentro que para afuera, de forma natural hay que estar pendiente de las divisiones inferiores. También les ayudaremos a formar. Esperamos e intentaremos que estén atendidos y entendidos".