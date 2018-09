El tortuoso caso de Duvier Riascos

Una notificación en el celular me rescató de caer a temprana hora en los brazos de Morfeo. Terrible sorpresa cuando vi la publicación de Duvier Riascos en su cuenta de Twitter.

Por mi mente pasaron cientos de posibilidades y panoramas, pero opté por simplemente informar a la gente de la atrocidad verbal cortesía del delantero colombiano.

Instantes después de colgar mi mensaje en la red social del 140 caracteres, mi teléfono comenzó a zumbar. Perplejo, no daba crédito a la fugaz respuesta del mismísimo Riascos hacia mi persona.

Hagamos funcionar la máquina del tiempo para trasladarnos al 2011. Duvier Riascos es presentado por la directiva del Puebla con un cartel asiático. El colombiano tocaba tierras mexicanas después de una temporada llamativa al haber anotado una gran cantidad de goles en la funesta liga de China. Riascos cuajó una buena temporada vistiendo la Franja logrando así posicionarse en la lista de los futbolistas más buscados por diferentes directivas de la Liga.

La posición que tomó la Culebra al momento de abandonar el Puebla fue penosa. "Al Puebla ni a apagar incendios vuelvo, ni mis boletos de avión me quieren pagar. No jodas, tanto que yo me entregué por esa camiseta, nada contento me voy. Tanto que di por este equipo y me corresponden mal, nada quiero saber de este equipo", escribió en su cuenta de Facebook.

El colombiano ya se imaginaba entrenando en Coapa y jugando en el Azteca, sin embargo, su traspaso no se concretó y Tijuana terminó siendo su destino.

Su indiscutible talento le permitió erigirse como el blasón del Turco Mohamed. Riascos consiguió el inolvidable título del Apertura 2012 haciendo explotar en el último minuto las gargantas de los aficionados tijuanenses que colmaron la Bombonera del Toluca.

El idilio de Duvier con la playera canina llegó a su final cuando el '20' dejó ir las semifinales de la Copa Libertadores al fallar un penalti en el último minuto ante Atlético Mineiro.

El draft del Apertura 2013 cerró en la madrugada con uno de los traspasos bomba: Riascos fue traspasado a las filas del Pachuca.

Desde su rimbombante arribo a la Bella Airosa, las críticas no han cesado. Y no es para menos. El aficionado puede molestarse o no por la falta de goles - caso de un delantero -, pero de lo que sí tiene todo el derecho de reclamar es la falta de actitud mostrada por el dorsal '23'. Como pronunciaría el propio Antonio Mohamed: la actitud no se negocia.

Riascos no se ha sentido cómodo en Pachuca, eso es indudable y es por eso mismo que su arrebato de anoche no me extraña.

Es probable que un equipo que vende sus valores a toda costa, como es el caso de Pachuca, advierta que fue un hackeo y ambas partes se terminan lavando las manos. No obstante, la comisión disciplinaria de la FEMEXFUT informó que abrirá un procedimiento de investigación en contra del de Buenaventura.

Eso no es lo preocupante. Lo alarmante de esta situación es darse cuenta que individuos como Duvier sean idolatrados por masas, que la ilusión de miles de niños sea querer imitar al colombiano y por supuesto, que mientras nos pinta el dedo esté llenando su cuenta bancaria a carretadas de moneda mexicana.

Porque al final, sí vives de nosotros. ¿O no, Duvier?