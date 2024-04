El encuentro inició con ambos equipos estudiándose en el terreno de juego, al minuto cuatro Erick Aguirre desaprovechó una jugada importante por la banda al mandar un pésimo servicio al área.

Al 6' Brandon Vázquez dejó ir una ocasión frente al arco, Patrick Schulte detuvo el remate cruzado del norteamericano.

Monterrey tocaba la puerta y la defensa evitó un volea de Jesús Gallardo después del re-centro de Vázquez. En un ida y vuelta Diego Rossi perdonó al impactar el balón cerca del palo derecho de la meta rival.

Al 17' Esteban Andrada achicó su portería y desvío un remate de larga distancia de Jesús Hernández. Después de un error en la salida el "Superman" estrella el esférico en la base del poste derecho, estando cerca del primero.

Los mexicanos no aprovecharon y al 26' el "Cucho" Hernández cruzó a Andrada desde la frontal del área para adelantar al Columbus.

La visita respondió minutos después con un cabezazo de Jesús Gallardo que se fue desviado. A 10 del final apareció Rudy Camacho para evitar una diagonal de Gallardo con dirección a un compañero en el área chica.

El cierre de la primer parte fue cortado al entrar en una serie de faltas que el silbante juzgó con poco criterio en contra del cuadro de la Liga MX.

En el 50 una ocasión más desperdiciada por parte de la Pandilla, Canales no logró asistir hasta a tres compañeros luego de una jugada por banda derecha. Las malas noticias continuaban, Erick Aguirre salió de cambio por lesión en el inicio del complemento.

Los Rayados apretaron y aumentaron la intensidad, al 58' Maximiliano Meza empujó el balón con el arco abierto gracias a un servicio de Jesús Gallardo a segundo poste.

En el 63' Evgen Cheberko estuvo cerca de regresar la ventaja a los locales cuando después de quitarse dos rivales impactó con violencia, sin embargo, Esteban Andrada aguantó y se quedó con el balón.

A 20 del silbatazo final Gallardo realizó una gran cobertura y cerró ante la inminente llegada de Zawadzki. En la siguiente jugada Russell-Rowe marcó el dos a uno de cabeza.

Jacen Russell-Rowe heads it in and retakes the lead for Columbus Crew! ⚽ pic.twitter.com/TuETNODR1w