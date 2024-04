El América enfrentaba al Pachuca en la ida de las semifinales de la Concachampions en el Estadio Azteca con el objetivo de salir con una victoria que hiciera más ameno el partido de vuelta; sin embargo, el equipo de Almada no solo rescató el empate sino que marcó un importante gol de visitante.

El encuentro había iniciado bien para los locales con un gol tempranero de Alejandro Zendejas, pero Pachuca respondió a través de la pelota parada antes del final del primer tiempo.

André Jardine confía en el equipo

El técnico americanista se quedó con un sabor agridulce después de un partido que piensa que pudieron ganar; aunque está convencido de que van a sacar el resultado en el Estadio Hidalgo.

“Un partido duro como imaginamos. Tuvimos unos primeros 30 minutos muy buenos, no estuvimos muy finos en algunos momentos capitales que pudieron marcar la diferencia”.

“El segundo tiempo también me gustó, siempre un poco más cerca del 2-1, pero fue un día en el que nos falló el último pase y nos costó un poco la pelota parada. La disputa está abierta y vamos muy fuertes a Pachuca”.

El brasileño fue cuestionado en conferencia de prensa sobre el accionar del equipo, el cual no fue el mejor tanto hoy como en el partido del fin de semana ante Pumas.

“No me preocupa (el funcionamiento), hicimos algunos ajustes del partido vs Pumas, pero hoy vi a mi equipo como me gusta que juegue, pero podemos jugar aún mejor”.

Jugar en Pachuca se le ha complicado al América en los últimos años, aunque esto no preocupa al ex-entrenador de San Luis.

“No siento que los estadios marquen la diferencia, ambos equipos están acostumbrados (a jugar de visitante). El América no está acostumbrado a empatar y vamos a salir a dar lo máximo”.

Cuando la pelota inicie a rodar en la bella airosa, será el equipo de Guillermo Almada el que se encuentre clasificado gracias al tanto de visitante que consiguieron hoy, por lo que las águilas tendrán que salir a marcar goles si quiere ganar el torneo y clasificar al mundial de clubes.

América se mostró mejor que en el encuentro ante Pumas, pero el campeón del fútbol mexicano tendrá que enseñar su mejor versión si quiere pasar sobre un Pachuca que les volvió a amargar la noche.