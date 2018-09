El Universitario, una maldición de 31 años para León

Este año podrían cumplirse 32 años de una de las rachas más largas en el futbol mexicano y es que, de no ganar León en el Estadio Universitario este sábado en noviembre próximo se llegaría a un aniversario más del último triunfo del León en el Universitario.

La fortuna puede ser caprichosa y más en un deporte como en el futbol que en un instante puedes ir del sueño a la pesadilla, pero para el León, un cuadro que oscila entre el infierno y el cielo, la diosa de la fortuna ha decidido voltearle la cara cuando se enfrenta a sus hermanos de especie, los Tigres de la U.A.N.L., seis empates en más de tres décadas es todo lo que ha conseguido cosechar de las tierras regias.

Si bien los felinos rayados no han vencido a los melenudos desde 2002, desde el sábado 13 de noviembre de 1982, los regios no han caído frente a los guanajuatenses en casa. En aquel entonces un treintañero Tomás Boy vestía el jersey amarillo de la universidad mientras un joven de 24 años de nombre Rubén Omar Romano se vestía el uniforme esmeralda, junto con un jugador de apodo "Zizinho".

Los chicos del maestro Alfonso Portugal salieron a la cancha de su propia casa para enfrentarse ante los leones del brasileño José Gomes Nogueira. El duelo comenzó a tambor batiente desde los primeros minutos ya que apenas al 9’, Gerardo Francisco Dos Santos, marcó el primero de la fiera, Zizinho, el padre de Giovani y Jonatha apemas ásaba si primera etapa en el León.

Pero el medio tiempo no se terminaría con esperezas para los locales, Romano estaba convertido en uno de los mejores jugadores de aquel entonces y 5´ después del primer tanto, puso el balón de nueva cuenta en el fondo de la cabaña de los Tigres.

Para el segundo tiempo el silbante Rodolfo Fregoso vio caer a un ex jugador de León, Oswaldo Batocletti, a quien los jugadores de su ex equipo le habían cargado la mano, lo que no le dejó lugar a dudas para marcar la pena máxima a favor del local que fue cobrada por Salvador Carrillo y dio esperanza al felino regio a casi 20’ del final.

Pero las cosas no saldrían para nada bien ese día para los universitarios ya que apenas cinco minutos después Dos Santos consumó su doblete y de nuevo volvió a callar la alegría del Volcán.

La frustración fue tan grande que el mediocampista felino, Ramón Enrique Bastos, cometió una falta artera que Fregoso no dejó pasar le otorgó la segunda y última tarjeta roja de toda su carrera.

Los ánimos no decayeron con la expulsión de Bastos, al contrario el equipo se volcó a matar o morir en una lucha encarnizada contra su fiero rival, la recompensa llegó al final cuando en el minuto 90’ Ezequiel Gaytan puso a Tigres a un solo tanto de empatar el marcador, pero el tiempo que no entiende de lucha cayó como una lápida sobre los locales y les propinó una derrota que no se ha vuelto a repetir desde hace 31 largos años.

Así pues fue como se consumó la última victoria de León en el territorio del Tigre, con una historia que se cuenta más a manera de leyenda ya que se empolva con la mística de un bendito maldito, el bicampeón León, el que sufrió en el ascenso, el que ayuda el hombre más rico del mundo, el que defraudaron y extorsionaron, el que perdió una racha de 12 años frente a América y el que busca romper un maldición de 31 antes de que crezca aún más.

Historial de resultados

Torneo Resultado Apertura 13 1-1 Clausura 13 0-0 Invierno 01 1-0 Verano 01 2-0 Invierno 99 3-1 Invierno 98 1-1 Verano 98 2-1 95-96 4-1 94-95 1-1 93-94 0-0 92-93 1-1 91-92 3-1 90-91 4-1 86-87 2-0 84-85 2-0 83-84 2-1 82-83 2-3

Alineaciones del último triunfo

Tigres José Pilar Reyes Adrían Incapié Oswaldo Batocletti Roberto Da Silva Luis Enrique Fernández Tomás Boy Carlos Muñoz Sergio Orduña Raúl Isiordia Ramón Enrique Bastos Ezequiel Gaytán DT. Alfonso Portugal.