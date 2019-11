Entrevista. Reinaldo Navia: “América me pegó porque fue el equipo con el que fui campeón”

En la época moderna del americanismo ha habido una gran cantidad de delanteros extranjeros que han llegado a Coapa, siendo pocos los que en realidad logran dejar una huella en su paso por el equipo. Uno de esos jugadores fue Reinaldo Navia, atacante chileno que llegó a América en el año 2002 y que se ganó a una de las hinchadas más exigentes del país con base en sus goles y actuaciones importantes.

En un mano a mano con VAVEL, Navia habló sobre su experiencia en América, equipo con el cual se siente identificado plenamente hasta el día de hoy; además de la actualidad del equipo dirigido por Antonio Mohamed.

Por otra parte, también hizo un análisis con respecto al enfrentamiento y actualidad de las selecciones de México y Chile que se enfrentaron ayer en California.

Pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia y paso por América?

"Fue una experiencia muy bonita, los dos años que viví y el paso de esa Libertadores"

Respuesta. "Fíjate que fue una experiencia bastante bonita, los dos años que viví en el conjunto de América y el paso de esa Libertadores. Ya llevaba prácticamente un año en el fútbol mexicano y fue cuando llegó esa posibilidad de reforzar a las Águilas en la Copa Libertadores, se dio de un momento a otro. También influye mucho el hecho de que hayan estado Iván Zamorano y Ricardo Rojas, que eran chilenos y me conocían a la perfección, y también por lo que venia haciendo en Tecos, porque también Manuel Lapuente, que en ese momento era el que dirigía al conjunto de América, era el que tenia los ojos bien puestos en mi y aparte yo venia haciendo goles, venia dando buenas actuaciones y eso me ayudo a que América se fijara en ese momento para pedirme de refuerzo".

P. ¿Qué tanto cariño tomaste a la institución y a todo lo que representa América en el tiempo que estuviste ahí?

R: "Mucho, mucho. Fíjate que es lo que a veces la gente no entiende y a veces te critica. Que como te puedes hacer hincha de un club si estuviste también en este otro club, y es algo que yo nunca he podido entender.

En Chile también. Yo salí de un club que se llama Santiago Wanderers, que salí desde los siete años, es el club con el que debuté, fue el que me dio la oportunidad de hacer mi carrera profesional, de ahí yo mismo salgo al fútbol mexicano pero no por eso tu tienes que hacerte hincha de este club; yo toda mi vida fui hincha de Colo Colo, desde chiquito, que es el equipo más grande del futbol chileno, y lógico que un cariño especial con el club Santiago Wanderers que es el club que me vio nacer y me dio la posibilidad de llegar al fútbol profesional.

"A mi el América me pegó porque fue el equipo con el que fui campeón en el 2005, aun no estando presente dentro del campo yo era parte del equipo".

Pasa lo mismo cuando te vas a otro lado y te encariñas con una institución, para mi en México todos los equipos me dejaron mucho, hice muy buenas amistades, le agarré mucho cariño a todas las instituciones, pero siempre te marca una y creo que a mi el América me pegó porque fue el equipo con el que fui campeón en el 2005, aun no estando presente dentro del campo yo era parte del equipo y luego si me toco vivir el campeonato de campeones que se lo ganamos a Pumas. Me tocó vivir dos experiencias hermosas en mi carrera que no pude vivir en Chile y las conseguí en el extranjero y con el equipo grande del fútbol mexicano.

Yo creo que el sueño de cualquier jugador es poder jugar en un equipo grande y mas encima ser campeón con el equipo que tiene una de las más grandes hinchadas, donde va el América llena; el cariño que me ha mostrado la gente de América ha sido incondicional hasta el día de hoy, ya llevo casi tres años retirado del fútbol y la gente de América aun así me sigue reconociendo, me sigue queriendo, me sigue mandando lindos mensajes de agradecimiento y creo que a uno eso no se le olvida, es algo indescriptible que le puede pasar a uno sobre todo como jugador extranjero".

P. Con respecto a la actualidad, ¿cómo percibes a este América en la etapa de Mohamed?

R. "Bien, yo creo que empezó bastante bien, con el pie derecho, se ve muy fuerte en todas sus líneas; es un equipo ofensivo, muy dinámico. Lógico que a veces tiendes a relajarte un poco cuando las cosas están saliendo bien, esperemos que este conjunto de América ponga los pies bien sobre la tierra, que mantenga esta regularidad que está manteniendo hasta el día de hoy".

P. ¿Qué opinión tienes sobre Antonio Mohamed como técnico?

"Creo que se le está dando la confianza a Mohamed, se me hace un gran técnico, yo creo que puede darle mucho al conjunto de América. Es un técnico que sabe mucho de fútbol, conoce muy bien el fútbol mexicano y también todo depende de los jugadores, yo creo que tiene la base de un equipo que viene de hace varios años jugando junto.

Esperemos que sigan dando satisfacciones a toda esta gente americanista que siempre espera con ansia ganar campeonatos y es lo que siempre se le exige a los equipos grandes y creo que América tiene esa capacidad y tiene los jugadores como para cada torneo pelear el campeonato".

P. La plantilla. Como delantero, ¿qué opinas de los jugadores ofensivos de este América que no se han podido encontrar con el gol?

R. "Los delanteros viven del gol y los delanteros siempre van a tener esa presión detrás que si no marcan goles va a ser una presión bastante grande que van a tener siempre o van a cargar siempre sobre la espalda.

A los jugadores o a los delanteros, si te contratan los equipos grandes es porque tienes gol y porque tienes esa responsabilidad de marcar goles. Pero es entendible, a mi como delantero también me tocó en su momento vivir malas rachas y a lo mejor no las están metiendo no porque no quieran, yo creo que uno como delantero nunca va a querer errar goles o no va a querer ganar partidos; lamentablemente son esos días que amaneces o son esos momentos que andas mal enrachado y por muy bien a veces que definas una jugada pero por equis cosa pega en el palo o le pegas mal al balón, no la impactas bien o que el portero se avienta bien. Pueden pasar muchas cosas y son los momentos que andas en sequía".

Sobre los delanteros: "Si te contratan los equipos grandes es porque tienes gol y porque tienes esa responsabilidad de marcar"

P. ¿Te parece preocupante la sequía goleadora de elementos como Luis Gabriel Rey y Michael Arroyo?

R. "Tienes el caso de los dos delanteros fuertes en Chivas, que es el otro equipo que está pasando un mal momento, Omar Bravo y Aldo De Nigris que llevan cinco y seis meses sin marcar goles, imagínate la presión que tienen ellos detrás. Rey lleva tres o cuatro fechas, Michael Arroyo también, Oribe Peralta también, yo creo que no es nada, la gente no tiene que preocuparse de eso, yo creo que tiene que estar tranquila; América tiene grandes delanteros, tiene una variedad impresionante de jugadores y hay que darle tiempo al tiempo, tener paciencia, no todos los fines semana se van a marcar goles, hay rachas y lamentablemente hoy por hoy los jugadores no están marcando goles pero los resultados se están dando y eso es lo importante, que el equipo siga sumando y siga manteniéndose en la tabla como líder, eso es más lo que la gente debería de tomar importancia.

Los goles vendrán solos y cuando Oribe empiece a encajar goles, cuando Rey comience a encajar goles van a venir de a montones porque ellos son goleadores natos y yo creo que la gente lo sabe porque son jugadores que llevan años en el fútbol mexicano".

P. En otro tema, ¿cómo ves a las selecciones de México y Chile?

R. "Un partido interesante, independientemente de que sea un partido amistoso, yo creo que no existen los partidos amistosos, ya cuando estas dentro del campo uno siempre quiere entregarse al 100%.

Son dos selecciones que se respetan mucho, yo creo que las dos selecciones hicieron un gran Mundial; son dos técnicos que les gusta jugar ofensivamente, les gusta atacar, son muy vertical tanto Miguel, como Sampaoli.

Dos técnicos que también están probando gente, sobre todo México que llamó mucha gente nueva para el proceso del Mundial de Rusia; Sampaoli yo creo que se está jugando más la opción de formar un equipo ya estable por el hecho de que se viene la Copa América y va a ser en nuestro país, va a tener que apostar a ganar, va a tener la obligación de ir a ganar esa Copa América. Yo creo que por eso Sampaoli no está probando mucha gente y está, a lo mejor, estableciendo un equipo para lo que viene que es Copa América".

Antes de despedirse, Reinaldo Navia se dirigió a los lectores de VAVEL, mandando saludos a todos los cibernautas que siguen la actualidad del Club América en este portal.

"Muchas gracias, agradecer por la entrevista a VAVEL, les mando un abrazo grande a todos los que trabajan ahí".