Pumas y Ronaldinho: visión imposible para los directivos

Hace unas horas, la cadena ESPN tuvo una entrevista con Jorge Borja Navarrete, presidente del patronato del Club Universidad donde aceptó que, además de algunos aspectos del porqué el equipo cayó en una baja de juego, se le ofreció al astro brasileño Ronaldinho para que se enrolara en los Pumas de la UNAM.

La razón que da Borja Navarrete, en sus palabras fue: “Debo confesar que a mí me hablaron para ofrecerme a Ronaldinho, pero pensé que iba a tener un Rolls Royce y no iba a tener gasolina para mantenerlo e iba a hacer una distorsión en el club, porque el club tendría que trabajar para él”. Si bien el discurso puede ser plausible, no es tan convincente para el aficionado auriazul.

Se sabe perfectamente que las finanzas de Pumas son, en estos momentos, de las más saneadas en el Futbol Mexicano. Además de que se hizo una de las ventas más caras en el Draft de este torneo con el traspaso de Efraín Velarde a los Rayados de Monterrey, con un precio según la página Transfermarket fue de 1,7 millones de Euros (2,2 millones de dólares).

Si entendemos que Ronaldinho llegó a un acuerdo de 4 millones de dólares para jugar en los Gallos Blancos del Querétaro, el valor del primer año para tener al Balón de Oro del año 2005 estaba cubierto en su totalidad con la venta de Velarde. ¿Qué otro pero pudo poner el hombre que maneja los hilos de los Pumas para no tener al hombre más mediático de nuestro balompié?

Otra de las declaraciones sobre este tema de Borja fue: “Es difícil hacerlo porque aparte no contamos con esos recursos para su adquisición. Es también meter a un jugador que si bien hace mucha diferencia en lo deportivo también la disciplina”. Un punto totalmente distinto a lo que se ha sabido de las actitudes de varios jugadores que ya están jugando en la institución.

Recientemente, se supo por trascendidos en varios periódicos deportivos de circulación nacional, que uno de los líderes del equipo universitario (presumiblemente Darío Verón) estaba haciendo una especie de “bullying” contra los más jóvenes, haciendo que estos estuvieran desanimados e incluso descontentos por estar en la institución. ¿Ronaldinho trastocaría esta situación que parece ser, en un punto lejano, de división en el vestidor auriazul?

Las declaraciones de Borja Navarrete parecen justificar la negativa de traer a Ronaldinho. Y al mismo tiempo manda un mensaje a los aficionados diciendo que, a pesar de que las arcas universitarias son sanas, un hombre mediático como el “10” no es interesante para sus directivos por las implicaciones de cuidarlo y “mimarlo” en todo momento.

Se entiende que la vida privada y pública de Ronaldinho ha sido escandalosa desde hace varios años. Pero al mismo tiempo la calidad en sus pies y la expectación mediática que traería a miles de aficionados más al Olímpico Universitario suenan como un negocio que muchos no dejarían pasar. ¿Realmente podemos creerle a Borja Navarrete sus justificaciones como válidas?