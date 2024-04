Los Pumas derrotaron al León con un solitario gol de Piero Quispe, el peruano logró consumar su primera anotación con el club en Ciudad Universitaria.

Este triunfo es de gran relevancia para los ‘Universitarios’, pues momentáneamente son novenos de la clasificación con 23 puntos y están dentro del Play-In.

Los 'Auriazules' aún tienen dos partidos de vital importancia, en la 16 reciben en casa ante las 'Águilas' del América en el famoso 'clásico capitalino' y en la última fecha van de visita al Estadio Corregidora para enfrentarse a los 'Gallos blancos' del Querétaro.

Foto: Pumas MX (Facebook)

El grupo me da tranquilidad...

El técnico argentino se mostró conforme con las cosas mostradas por Pumas y también sabe que hay otras por mejorar.

"El grupo está muy bien, a mi me da tranquilidad, cuando veo al grupo así me trae calma. Tenemos un punto más a esta altura que el torneo pasado, ahora lo que hacen el resto de lo equipos no lo puedo manejar eso (...) Sabemos igual que no estamos conformes con... o queremos más, en eso estamos de acuerdo con la afición, queremos más, el grupo quiere más y eso a mí me deja tranquilo y veo muy buena competencia, están prácticamente todos sanos, hoy volvió a jugar Jesús Rivas en Sub-23 , Molina ya está bien, entonces tenemos todo a disposición y de cara a los que resta en el cierre de torneo, estamos con muchas ganas, jugando finales, ya la del Mazatlán fue una final, la de Cruz Azul fue una final, estamos con equipos que generalmente hacen muchos goles, hay muchas cosas positivas. Después la critica, la sensación al ver la tabla es entendible y nosotros nos tenemos que enfocar en seguir dando pasos concretos, firmes".

Clásico capitalino ante América...

Lema también reveló que está listo para el clásico de la capital.

"Lo que más me preocupaba a mí, era que en la previa, antes de este partido con León, ya estuviéramos con la cabeza ahí. Esta semana es diferente, los entrenadores nos tenemos que fijar exclusivamente en la táctica porque sobra la motivación y esa entrega extra que si bien nos gustaría que esté en todos lo partidos, es lógico que en el partido clásico esté de sobra. Así que bueno, aplicarse a la táctica, a elegir los once y hacer un buen partido porque lo necesitamos como parte de estas finales anticipadas o liguillas anticipadas que nosotros entendemos, que por como se vio ese marzo malo que tuvimos, tenemos que afrontar".

Sobre Leo Suárez...

¿Por qué Leo no es titular? Esto respondió Lema.

"Leo está bárbaro, él y otros jugadores me ponen en duda toda la semana, son decisiones, es toma de decisiones. Me parece que estaba bueno que al reencontrarnos con todos los elementos, pudiéramos volver a armar el equipo que había iniciado el torneo, me pareció que parte más allá de que estamos hablando de un puesto ofensivo, tenía que ver con la solidez que estábamos buscando en el momento de perdida de balón y de más, pero si hablo individualmente, no hay ningún motivo para no poner a Leo, no hay ningún motivo para no poner a Memo y hoy me decido por el 'Melli'' (Funes Mori). Son decisiones, lamentablemente tienen que entrar once y seguiremos tomando el tipo de decisiones a mi gusto."

Mensaje para la afición...

"A la afición hay que darle resultados, y bueno a veces hay que darles hasta otra cosa, se les dio el resultado y no los sentí muy conformes. Todo o que yo diga acá afuera son palabras y hay que ganar que es lo que la afición quiere".

Sobre 'Toto' Salvio y su enojo por salir de cambio...

"Es un jugador de muchísima jerarquía, un jugadorazo, y bueno... está en un momento que el tiene competencia, generalmente entra Leo por él y lo hace bien, el enojo cuando sale es normal y a los dos minutos se les pasa y están sumando, están comprometidos con un objetivo que es grupal, siempre el objetivo grupal está por delante de los objetivos personales, así que yo estoy muy contento, es un gran ejemplo en la semana, como entrena, es top físicamente."