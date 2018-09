Tv Azteca, el perdedor del negocio Monarca

Cuando la hinchada canaria se enteró que la televisora que durante años había apadrinado el futbol michoacano ahora compraba otro equipo de primera división, de inmediato comenzó a especular con la salida de Monarcas de la capital purépecha, el rumor que año con año se convertía en un chisme que tal o cual reportero había afirmado porque él mismo vio como empresarios de otro estado venían a platicar con la directiva, o porque el hijo del vecino del conocido le dijo que tal empresario de tal estado alquiló un departamento para negociar por la franquicia; ese rumor que año con año nació y murió en cuestión de meses, se volvía a reflejar en los ojos del fiel a Morelia.

La verdad es que el aficionado se equivocó a medias, y digo a medias porque si bien Monarcas no ha salido aún de la capital purépecha, y a decir de los directivos, no pretende hacerlo, el equipo aquel que año con año peleaba la liguilla y torneo tras torneo se quedaba en el ya merito, desapareció completamente, la base de jugadores de poder que el conjunto canario tenía para amasar su tan reconocible regularidad, se largó junto con el ahora ‘hijo consentido’, Atlas, a quien benefició el desarme de los purépechas.

Pero la visión de los empresarios de Azteca se dejó ver torpe y sosa a la hora de hacer negocios, pues si bien el proyecto Atlas se encuentra viento en popa a estas alturas del partido, la empresa no pensó que los derechos de trasmisión rojinegros aún pertenecen a la televisora de enfrente, así es que con la obvia eliminación del hermano feo, Monarcas, así como la de Cruz Azul, Querétaro, Xolos, Santos y Puebla, el Grupo Salinas no trasmitirá ningún juego de esta liguilla.

La verdad es que esto no tendría mucha importancia para el aficionado que no sea seguidor de estos equipos, más allá de que se pierden de la presencia del comentarista mexicano más reconocido de los últimos tiempos; pero para Azteca vaya que tiene repercusiones de peso.

Grupo Televisa gana el 30% de sus ingresos debido a la publicidad que dejan sus espacios comerciales, mientras que el Grupo Salinas ve reflejado el 91% de sus activos en estos elementos de publicidad, por lo que gracias a que se quedó sin los derechos de trasmisión de ningún partido de liguilla, la empresa podría tener pérdidas millonarias que harían tambalear a uno de los gigantes del duopolio televisivo.

"Vemos esto como un riesgo para los ingresos de publicidad de TV Azteca para el cuarto trimestre del año. Por el contrario, estamos cada vez más confiados de que los ingresos por publicidad de Televisa regresen al crecimiento en el cuarto trimestre, luego de la decepcionante cifra del tercer trimestre", aseguró el vocero del Banco Británico Barclays.

Así pues, Azteca deberá de pensar bien en qué piensa hacer con Monarcas pues de tener un torneo tan derrotero como este, no sólo no le serviría como moneda de cambio, si es que quiere venderlo, no creo que nadie quiera comprar una plaza con problemas de descenso con la inversión que representa el futbol de hoy en día. Además, de darse la combinación de eliminaciones en sus equipos como este año, podría verse metido en grandes problemas financieros, a decir de los contadores del Banco Británico Barclays, Grupo Salinas no soportaría un golpe a su marketing como el de este año de nueva cuenta, al menos no hasta dentro de cinco años más de bonanza.

Así es que Azteca tiene dos salidas para eliminar su mala economía, uno es revivir al Morelia y llevarlo de nueva cuenta a la liguilla, ya que este es el único equipo en el que puede meter mano directamente pues Atlas tiene contrato con Televisa hasta 2016; la otra, es poner a todos los santos de cabeza y esperar que no se vuelva a dar esta serie de resultados, al menos hasta que su hijo pródigo regrese a casa. Por el momento nada está seguro, sin duda los reactivos económicos de Grupo Salinas tuvieron un duro revés que más de algún fanático canario acreditará y agradecerá al karma.