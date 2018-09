Chivas sin clase

Si bien América y Chivas desde hace mucho tiempo se han mostrado como acérrimos rivales parecería como si poco a poco la línea que los divide se fuera deslavando, y es que la clase y humildad que antes caracterizaba al llamado ‘equipo del pueblo’ se ha ido esfumando gracias al “sabor” que los mercadólogos de la era de Vergara han ido desparramando en declaraciones y redes sociales.

La soberbia y cinismo en antaño fue el sello característico de los jugadores de Coapa, el apodo de los ‘millonetas’ hizo que durante gran parte del final del siglo XX el equipo más odiado del futbol mexicano se convirtiera en un rival despreciable a vencer, el colmo llegó cuando América, en plena crisis, sacó a la luz una suerte de desplegados donde caricaturizaba a sus rivales bajo la frase “América eres grande, muy grande”.

De inmediato la crítica no dejó de morder al conjunto capitalino, pero al final de cuentas terminaron por aceptar que eso sólo era América siendo el América. Pero a esto, el conjunto crema le sumó una nueva polémica y es que buscaba que se le reconocieran los títulos que el conjunto azulcrema ganó en la era amateur, lo que lo convertía en el club más ganador de México.

La ridícula propuesta de los directivos de Coapa hicieron que más de alguno levantara la mano para burlarse de su situación, entre ellos el dueño de su máximo rival, Jorge Vergara, que de inmediato aprovechó la situación para “ponerle sabor al caldo” y ridiculizar a los cremas.

La crisis no le dejó de otra a los azulcremas que quedarse callados e intentar responder en la cancha, no obstante, el chiverío no pudo hundir más a su acérrimo rival y terminó empatando a cero goles con una floja versión del cuadro de Coapa.

Hay una canción que profesa una de las máximas más grandes de la vida y es aquella que canta Rubén Blades y dice “La vida te da sorpresas”, la máxima pesó en Chivas que intercambiaron papeles con América y ahora eran los de Jalisco los que luchaban por no descender.

A inicios de este 2015 la batalla de Chivas por no caer en el Ascenso MX no se veía nada fácil, pero poco a poco el equipo del ‘Chepo’ se conectó y logró la salvación, pero el conjuto tapatío comenzó a perder la clase y humildad que en ataño lo caracterizaba al extender sus desplegados y su “sabor al caldo” a otros equipos de la Liga MX, emulando lo que en antaño hizo América además de que sus jugadores comenzaron a demostrar una gran soberbia.

Un ejemplo de esto último fue el lamentable episodio del ‘Cubo’ Torres que en un ‘Clásico tapatío’ se puso a contar las estrellas del escudo ante la celebración de la ‘Fiel’ cuando el silbante marcó tanto en contra.

El gesto del 'Cubo' tendría un antecedente directo en el 'Rebaño' y es que su máximo artillero, Omar Bravo, hizo burla de la afición de Santos al salir del terreno de juego contando las estrellas del escudo tapatío, lo que provocó la rechifla del TSM.

Ante esto, el conjunto del Atlas no dejó pasar la oportunidad de cobrarle la afrenta a Chivas al burlarse de estos en redes sociales cuando celebraron su salvación, pues fue precisamente el triunfo de los ‘Zorros’ el que le evitó el descenso al rebaño.

Previo al duelo contra los ‘Zorro’, Chivas también aprovechó para hacer mofa de la situación que vivía uno de sus máximos rivales en la lucha por no descender, Leones Negros, a quien le presumió que ellos fueron quienes le dieron grandeza al Jalisco, aún cuando en tiempos modernos el rebaño sólo ha ganado un par de campeonatos en esa localidad.

Los administradores de Chivas tuvieron a bien mostrarse mesurados y no contestar a los académicos, pero de nuevo cayeron en lo ridículo al celebrar con burlas un empate contra América, dejando en claro que aprovecharía cualquier momento para burlarse de su odiado rival, al que no le pudo ganar, aún cuando mostraba la peor versión de los suyos desde la época en que terminaron la crisis.

Pero parece que la soberbia de Chivas no tendría suficiente, para cerrar la campaña decidieron hacer mofa de un rival que en el papel resultaba fácil de derrotar y aún cuando el torneo pasado luchaba con él por no estar en el fondo de la tabla, sumándole a eso que aún tiene que luchar por no descender, decidió ‘trollear’ a Monarcas exhibiendo su último lugar de sotanero.

No contento con esto, Chivas lanzó otro desplegado haciendo alusión a que le regalaría el triunfo a las madres rojiblancas, las cuales nombró como las únicas monarcas, haciendo juego de palabras con el nombre de los purépechas.

Pero los michoacanos, que mantuvieron la mesura y decidieron guardar silencio ante los desplegados, terminaron por vencer a Chivas que durante los 90 minutos no demostró la diferencia de posiciones en la tabla, lo que terminó por darle a Monarcas el respaldo para poder decirle al rebaño:

@Chivas, es fácil hablar antes del juego, ¡feliz día a todas las Mamás Monarcas!

Así, un equipo que resultaba de poca monta comparado con la “grandeza” del Club Guadalajara terminó por callar la boca de los soberbios desplegados que comienzan a caracterizar la era de Jorge Vergara al frente de la institución.

La rivalidad de algunos clubes ante la “picardía” de los desplegados de Chivas comienza a hacer crecer en la liga un desprecio ante el club tapatío, que para desgracia de su gente ha encontrado en la soberbia el papel con el cual quiere llegar a ellos, con el cual quiere llenar ese hueco en el orgullo que deja pelear por la permanencia, quiere consolar a los suyos por ya no ser el más grande de México, pero quizá de la peor manera, acercándose cada día al ‘Ódiame más’ y alejándose del “equipo del pueblo”, tirando al suelo esa clase y humildad que le legó un ‘Campeonísimo’ que magnificó a al rival vencido y así labró un hueco en la historia, y que quizá ahora más que nunca se encuentra tan lejos del presente tapatío.