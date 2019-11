Alaín Estrada, un talento mexicano bajo los tres palos

En la Segunda División Premier existen jugadores jóvenes que se han 'robado' la liga por su enorme talento y el nivel futbolístico que han demostrado, tal es el caso de Alaín Rashiv Estrada Damian, portero de mexicano de 24 años que juega a préstamo con Coyotes de Tlaxcala, proveniente de los Tuzos de Pachuca, y que ha sido pentacampeón en este circuito (Dos veces con Pachuca Juniors, en dos ocasiones con Titanes de Tulancingo y con Murciélagos F.C. en una oportunidad) platicó con VAVEL sobre lo que ha sido su gran carrera futbolera en los diferentes equipos en los que ha estado.

Inicia su historia dentro del fútbol

No es novedad que todos los futbolistas profesionales hayan comenzado sus pasos dentro del balompié desde muy pequeños, y Alaín no es la excepción, el jugador aceptó que su familia fue parte fundamental para que él se decantara por este deporte: "A mi familia siempre le ha gustado, de parte de mi papá, el fútbol y creo que ellos fueron los que me inculcaron o me llevaron más al deporte. Desde que tengo uso de razón, recuerdo que me llamó mucho la atención el fútbol y de ahí nació mi gusto".

A pesar del paso de los años, Rashiv recuerda claramente el gran apoyo que recibió para que él practicara este deporte: "Fue muy chistoso lo mío porque mis papás trabajaban y no podían llevarme a entrenar, pero había un señor que se llamaba José Luis, que era el que me llevaba a entrenar, él que me llevaba a los partidos, él me compraba los guantes, me compraba zapatos, él fue el que me apoyó en todo eso".

Alaín nos comentó, que en un principio, su posición en el campo no era en el arco: "Primero fuí defensa, ya después me llamó la atención la portería por usar los guantes, porque me sentía diferente y por eso decidí ser portero".

El arquero del conjunto tlaxcalteca admitió que tiene algunos ídolos que han sido figuras en el fútbol mexicano y en el plano internacional: "De chico siempre me gustó mucho Adolfo Ríos, era uno de mis ídolos, también me gustaba Oswaldo Sánchez. Actualmente me gusta mucho 'El Conejo' Pérez, Alfredo Talavera, ellos son los mexicanos que más sigo, En porteros internacionales, el que me ha gustado toda la vida ha sido Iker Casillas, ha sido como un portero a seguir".

Llega a los Tuzos de Pachuca

El futbolista mexicano comentó que fueron los Tuzos de Pachuca quienes le dieron la oportunidad de iniciar su carrera en el mundo del balompié, llegando a sus fuerzas básicas desde los 12 años, gracias a un visor del club, y fue con esa institución que conoció lo que es jugar en Segunda División con Pachuca Juniors y con los Titanes de Tulancingo, equipos que fueron la representación de los Tuzos en este circuito, para después lograr llegar al primer equipo en el 2013: "Yo estuve de tercer portero en Pachuca en el Clausura 2014, fue una experiencia muy bonita, creo que uno desse chico anhela estar en primera división. A veces no se te dan las cosas o necesitas un poco de oportunidad, de suerte, y a lo mejor en ciertos momentos no te los da el fútbol, pero es parte dé y más en mi posición. Yo viví una experiencia muy bonita que fue llegar a una final contra León y eso no se olvida y que motiva para echarle ganas y regresar algún día. En Pachuca tuve de entrenadores al profe Gabriel Caballero, después me tocó el profe Enrique Meza".

Rashiv compartió su sentir al haber tenido la oportunidad de entrenar junto a uno de los grandes porteros mexicanos de toda la historia, Oscar 'Conejo' Pérez y de compañeros como Hirving Lozano, Rodolfo Pizarro y Erick Gutiérrez: "De Oscar creo que se le aprenden muchas cosas, pero creo que lo más importante es lo humano, es una persona muy humilde, muy sencilla y muy profesional. Traté de aprenderle lo más posible, sabemos que es una leyenda, y el tiempo que pasé entrenando junto a él, los consejos que me daba, trataba de siempre ponerle atención y traté de llevarlos a cabo, porque se que por ahí es el camino y siempre le agradecí una palabra o un consejo. Ellos fueron mis compañeros hace un año, son compañeros que conozco desde hace mucho porque llegaron igual que yo a casa club a luchar desde abajo y son jugadores que los conozco bien".

Hace un año, Pachuca visitó el estado de Tlaxcala para disputar un partido amistoso ante los Coyotes, encuentro que resultó especial para el joven arquero: "Es muy bonito enfrentar al club (Pachuca), fue una gran experiencia. Traté de hacer las cosas bien, siempre uno trata de mostrarse para que las personas que te siguen o los directivos tengan buena referencia de ti y puedan pensar en ti en un futuro"

Alaín tiene su objetivo muy claro, y es volver a formar parte del primer equipo Tuzo: "Mi meta y mi ilusión es volver a primera división que es lo que dejé pendiente. He crecido ahí, he pasado toda mi juventud ahí, y por eso le tengo mucho cariño al Club Pachuca".

Momento de regresar a Segunda División Premier

Rashiv es un arquero con mucha experiencia en Segunda División, ya que ha estado en el circuito por seis años con cinco diferente equipos, pero el futbolísta mexicano nos habló sobre cómo fue su llegada a su club actual, Coyotes de Tlaxcala, equipo en donde se ha convertido en la figura y donde ha jugado todos los partidos del Apertura 2015, sumando 450 minutos, cuatro goles recibidos y una tarjeta amarilla: "Yo llegué a este equipo hace un año (Apertura 2014). Yo no tenía muchos minutos, un portero necesita tener muchos minutos, necesita estar jugando. A veces bajaba con la sub 20 (en Pachuca), pero no tenía una regularidad importante, y yo lo que quería era jugar, entonces decidimos que era mejor venir a este proyecto (Coyotes de Tlaxcala) que me iba a dar la oportunidad de jugar. Hice un convenio con la gente de acá, un proyecto muy serio, y se dio la oportunidad de venir a Tlaxcala. Coyotes es un equipo que me ha tratado muy bien y nos han apoyado mucho, nunca nos ha faltado nada".

En el actual torneo, los tlaxcaltecas no han tenido un gran inicio, acumulando cuatro victorias y una derrota en las primeras cinco fechas, a lo que Alaín comentó: "Hay veces que el fútbol es así, uno trabaja bien, uno trata de hacer lo mejor posible en los entrenamientos, pero desafortunadamente creo que hemos fallado en aspectos mínimos que nos han hecho perder puntos. Tenemos un inicio muy malo, pero estamos trabajando para revertirlo y conseguir puntos para que al final no nos perjudiquen. Yo confío mucho en el equipo y sé que vamos a tener un destello y de ahí nos vamos a enfilar como lo hemos hecho anteriormente, y ahorita con mayor razón por el equipo que tenemos. El equipo está planeado para ser campeón, todos tenemos esa meta en la cabeza. Yo tengo mucha fe de que el equipo levante y se haga un buen papel".

La directiva de los Coyotes realizó una gran inversión en el plantel y lo renovó casi por complento, contratatando a grandes jugadores con experiencia en primera división y en Europa: "Son jugadores que a lo mejor no conocían mucho la división o no conocían mucho el proyecto, como todo jugador siempre viene con cierta desconfianza y miedo, pero los pocos que nos quedamos siempre hemos tratado de arroparlos para que se adapten lo más rápido posible", fueron las palabras de Alaín sobre sus nuevos compañeros para esta campaña.

Desde que la ciudad de Tlaxcala comenzó a tener fútbol de Primera A y ahora, Segunda División Premier, la afición ha demostrado su impresionante apoyo a cada equipo que ha jugado en el Estadio Tlahuicole, algo que a Rashiv le ha impresionado mucho desde su llegada: "Me tocó en la 'Jaiba Brava' llegar a la final contra Celaya que perdimos, pero el Estadio Tamaulipas estaba lleno, y esa es una experiencia que tendré guardada toda mi vida. La afición de Tlaxcala me ha sorprendido porque yo no sabía que a la gente de aquí le gustaba el fútbol, yo pensé que a lo mejor eran de otro tipo de deporte y le agradezco a toda la gente que nos ha apoyado, a todos los que me han escrito en Facebook, en Twitter, es muy bonito que reconozcan tu trabajo. Nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para no defraudarlos y para pagarles de la misma manera, porque sabemos que estamos en deuda con ellos. Esperamos poder darles una alegría grande para que tengan el fútbol que merece esta afición".

En cuanto a su futuro en el club del estado más pequeño de la República, Alaín confensó que pasaría con él en caso de que Coyotes consiguiera su pase al Ascenso MX: "Me gustaría mucho quedarme. Creo que ni yo me esperaba el trato que nos han dado, ni el apoyo que hemos recibido por parte de la afición, ni lo tranquilo que es la ciudad, me ha sorprendido todo eso, y yo tengo muy claro que quiero ascender aquí".

Entre objetivos, recuerdos y pensamientos personales

Rashiv se considera como un portero rápido y con grandes reflejos, pero sobre todo, alguien que siempre intenta poner el ejemplo: "Siempre trato de enseñarles lo poco o mucho que he aprendido a mis compañeros porteros que tengo en Coyotes, que son más chicos, y darles algún consejo, me considero un portero que achica muy rápido"

Sobre sus objetivos dentro del futbol, Alaín comentó: "A corto plazo me gustaría volver a primera división. A largo plazo creo que me gustaría ser buena persona, que me recuerden por eso, por tener un buen amigo dentro de fútbol que es lo más importante que te deja este deporte, no son las cosas materiales. Yo creo que las amistades, las experiencias esas se llevan siempre".

Como toda persona y futbolista del mundo, el portero oriundo del Estado de México recuerda el momento que él considera fue el más difícil de su carrera: "Creo que fue cuando me dicen en Pachuca que venía a Coyotes, no por lo que es Coyotes, porque te soy sincero, yo desconocía el estado de Tlaxcala, desconocía el proyecto, pero sentía yo que mi ciclo en la Segunda División había terminado, porque ya había tenido unos años aquí, porque ya había quedado campeón y yo pensé que no iba a volver. Pero esto es fútbol y a veces da muchas vueltas y uno nunca sabe, pero soy una persona que le gusta tomar retos y que no le tiene miedo a nada, entonces tomé la oportunidad de la mejor manera y estoy muy contento aquí"

En contraparte, el ex Tuzo también hizo memoria sobre los mejores momentos de su vida como jugador:"Son muchas cosas que tengo grabadas, como entrenar con un primer equipo, ir a un viaje fuera del país, el ganar una final de último minuto (con Murciélagos), son muchas cosas que he vivido muy feliz".

Sobre la oportunidad que ha tenido de ser dirigido por varios técnicos a lo largo de su carrera, Alaín enfatizó que todos ellos fueron de gran ayuda para que él aprendiera y se desarrollara como futbolista: "Yo creo que todos me han puesto un granito de arena en lo futbolístico, en lo personal. El profe Rubén Ayala fue una persona a la que le he aprendido mucho, porque me sorprendía cada vez decía una palabra y eso era lo que se hacía, también he aprendido mucho del profe Alfonso Sosa, de Marcelino Bernal, del Profe Gabriel Caballero, del Profe Enrique Meza, ahorita el profe Pablo Sabater que también me ha hecho un estilo diferente de jugar y de ver diferente el fútbol, a todos les he tomado una parte de su sabiduría".

El gran talento del portero de Coyotes no ha pasado desapercibido por los demás equipos mexicanos, es por eso que Alaín comentó que ha recibido ofertas de diferentes clubes: "Si, han habido varias ofertas, varios equipos que se han interesado en mis servicios y lo agradezco mucho. Hace un año, un equipo de primera división ofertó por mí, pero yo tengo contrato con Pachuca y ellos me comentaron que mi futuro era con ellos, entonces yo continúo aquí. Uno ama esto, si algo he aprendido es que un jugador nunca se casa con el club, por eso no hay miedo si mi oportunidad es en el extranjero o es aquí".

Alaín Rashiv también dio su punto de vista sobre la gran cantidad de extranjeros y naturalizados que se encuentran en nuestro fútbol: "Es un retroceso que yo creo que está teniendo el fútbol mexicano. En mi punto de vista, no es bueno tener tanto extranjero, y ya sumarle los naturalizados ya es demasiado, porque es quitarle la oportunidad a un joven que a lo mejor viene con un proceso de muchos años y que venga un extranjero, a lo mejor con las mismas cualidades o más bajas, le quita un lugar a un jugador de aquí y no se me hace justo. Siempre he dicho que ojalá que los jugadores que tienen mucho peso, que a lo mejor van de salida, tengan algún día una voz que ayude al jugador mexicano, porque le hace mucha falta el apoyo al jugador, ya que muchas veces se trata muy mal al futbolista mexicano".

Para finalizar, Alaín recordó una de las anécdotas que más recuerda como jugador: "Cuando estaba en Murciélagos, yo había sufrido una lesión en el hombro en la semifinal de vuelta, entonces, yo no juego la final de ida y yo pensé que no iba a jugar tampoco el partido de vuelta, aunque ya me había recuperado, yo creía que los profes iban a pensar que no estaba al 100 % y no me iban a arriesgar. Jugamos contra Coras en aquella final, estaba el estadio lleno, había como 30 mil personas ahí y veo la alineación y estaba yo, por primera vez sentí muchos nervios, porque yo estaba seguro que no iba a jugar y teníamos todo en contra, el marcador a todo el estadio en contra, y esa anécdota se me va a quedar muy grabado por todos los nervios que sentí ese día y al final terminamos ganando en el último minuto".