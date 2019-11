Resultado Necaxa - Coras Tepic en Ascenso MX 2015 (1-2)

A​sí damos por finalizado este minuto a minuto del partido Necaxa 1-2 Coras FC. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la mejor información del deporte mexicano a través de VAVEL México. ¡Buenas tardes!

MF | En la próxima jornada, Necaxa visitará a Cafetaleros de Tapachula; entretanto, Coras FC recibirá al Atlante.

MF | Necaxa queda con 14 unidades, mientras que Coras FC llegó a ocho puntos.

MF | Necaxa 1-2 Coras FC | Los Rayos fueron mejores durante todo el partido, pero Tepic aprovechó los errores del cuadro local.

MF | Jahir Barraza había adelantado a Necaxa, pero Jorge Echavarría y Mateus Gonçalves le dieron el triunfo a Coras FC, pese a jugar con uno menos durante media hora.

¡TERMINA EL PARTIDO!

90+3. Jesús Gómez cae en el área cora, pero la silbante no marca nada.

90+1. ¡CERCA! Remate de cabeza de Kevin Chaurand que sale a un lado del arco nayarita.

90'. Se añaden cinco minutos.

88'. Tiro de Valdivia que sale muy desviado.

86'. Remate de vólea de Jesús Gómez que sale muy desviado.

84'. Por una dura entrada, Jonathan Valdivia es amonestado.

83'. En los últimos minutos, Necaxa ataca más con corazón que con idea.

80'. Último movimiento de Rayos: sale Edgar Alaffita por Jonathan Valdivia.

77'. Jorge Gastelum es amonestado.

76'. Segundo movimiento de Rayos: entra Kevin Chaurand por Alberto Padilla.

75'. Primer cambio de Rayos: sale Jahir Barraza e ingresa Jesús Isijara.

73'. Nuevo disparo de Barraza que detiene García.

70'. Mateus Gonçalves aprovecha el contragolpe y define con un tiro potente.

¡GOOOL DE CORAS FC!

69'. ¡Luis García! El arquero visitante evitó la segunda caída de su marco.

67'. Último cambio de Coras FC, sale Y. Glaize e ingresa D. Hernández.

63'. ¡Coras FC se queda con diez! Por doble amonestación, Echavarría se va expulsado.

59'. Rodrigo Prieto asiste dentro del área a Jesús Gómez, quien no logra rematar.

56'. Segundo cambio de Coras FC: ingresa A. González por R. Bastianini.

55'. Los Rayos siguen viéndose mejor, pero son incapaces de generar jugadas de peligro.

51'. Ramos corta el peligro; parecía el segundo gol de la visita.

49'. Nuevo tiro desviado de Necaxa, ahora fue por parte de Rodrigo Prieto.

46'. Disparo de larga distancia de Jahir Barraza que sale a un lado del arco cora.

¡ARRANCA LA PARTE COMPLEMENTARIA!

¡TERMINA LA PRIMERA PARTE!

45'. Se agrega un minuto.

41'. Mateus Gonçalves se lleva el cartón preventivo.

38'. Cobro de tiro libre de Jorge Echavarría que termina en anotación, debido a una colaboración de Roberto Salcedo.

¡GOOOL DE CORAS FC!

33'. Se detiene el partido por un choque de cabezas entre Barraza y Echavarría.

30'. El conjunto de Necaxa continúa mostrándose muy peligroso en la última zona.

28'. Tiro lejano de Jorge Sánchez que sale muy por arriba de la portería visitante.

25'. Salcedo achica dentro del área y evita la anotación de Bastianini.

22'. Primer cambio de Coras: sale F. González e ingresa A. Olvera.

21'. Con la anotación de hace unos minutos, Jahir Barraza llega a cinco goles en el presente certamen.

18'. ¡CASI! Jahir Barraza asiste a Rodrigo Prieto y éste remata, pero el balón sale a centímetros del poste izquierdo de Coras.

17'. Jahir Barraza controla dentro del área y define con un disparo cruzado.

¡GOOOL DE NECAXA!

17'. Michel García se convierte en el primer amonestado del partido.

15'. Buena combinación del equipo rojiblanco que termina con disparo de Rodrigo Prieto que controla el guardameta nayarita.

14'. Remate de Rodrigo Prieto que va directo a las manos del portero visitante.

13'. Jesús Gómez intenta asistir a Rodrigo Prieto, pero éste no logra alcanzar el esférico.

12'. Tiro de esquina que es cortado por el arquero local, Roberto Salcedo.

9'. Nuevamente, Michel García se animó y sacó un tiro potente que sale por arriba del arco de Coras.

7'. Nuevo disparo desviado por parte de los locales, ahora fue Michel García.

6'. Disparo de Jesús Gómez que sale apenas a un lado de la cabaña visitante.

4'. Echavarría es el primer amonestado del partido.

2'. Los Rayos han comenzado con más intensidad, lo que genera que tengan el balón.

¡ARRANCA EL PARTIDO!

16:5o. Banca de Coras FC | M. Jiménez; L. García, D. Hernández, J. Neira, W. Guzmán, A. Olvera y A. González.

16:48. Banca de Necaxa | J. Gallardo; B. Beckeles, J. Valdivia, C. Treviño, J. Isijara, B. Joya y K. Chaurand.

16:46. Once de Coras FC | L. García; S. Quiróz, F. González, J. Gastelum (C), P. Bastianini, J. Echavarría, Y. Glaize, C. Lugo, M. Gonçalves, R. Ramírez y C. Esparza.

16:43. Once de Necaxa | R. Salcedo; L. Gallegos, C. Ramos, A. Padilla (C), M. González, E. Alaffita, J. Sánchez, M. García, J. Gómez, R. Prieto y J. Barraza.

16:40. Listas las alineaciones de ambos equipos.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Necaxa vs Coras FC, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Victoria. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Por su parte, Coras FC llegó a Aguascalientes este viernes por la tarde, con un total de 18 jugadores.

Éstos son los jugadores convocados por parte de Club Necaxa. Destaca la ausencia de Víctor Lojero, quien se encuentra lesionado; además de la incoporación de Brayan Beckeles, quien podría debutar en liga.

La última vez en que ambos clubes se enfrentaron fue en marzo del presente año en el 'Coloso de la Colonia Héroes', en duelo correspondiente a la Copa MX. En aquel partido, los Rayos ganaron 2-1, con goles de Kevin Chaurand y Víctor Lojero.

Antecedentes | Necaxa y Coras FC se han enfrentado en seis ocasiones. Hasta ahora, el saldo es: tres empates, una victoria para hidrocálidos y dos para nayaritas.

De cara a este partido, Brayan Beckeles habló de cómo lo han tratado a su llegada al cuadro rojiblanco: “He tenido la suerte de rodearme de grandes personas y acá no es la excepción, hay un gran grupo y todos me han brindado la mano, me siento como en casa”, fueron las declaraciones del último refuerzo de los Rayos para el Apertura 2015.

El Estadio Victoria será el escenario del choque entre Necaxa - Coras FC. El inmueble tiene capacidad para albergar a 24,050 espectadores.

Atentos a Mateus Gonçalves de Coras FC | el elemento brasileño llegó este torneo para darle un revulsivo a los de Tepic, sin embargo, ha quedado a deber. Es por ello que frente a los Rayos buscará demostrar su habilidad para llevar a los "Millonarios" a su primera victoria de la campaña.

Atentos a Rodrigo Prieto de Necaxa | Ante la falta de regularidad de Víctor Lojero, el delantero nacido en Jalisco se ha convertido en el referente a la ofensiva de los Electricistas. Ante los nayaritas, tratará de colaborar con anotaciones para que los hidrocálidos se sitúen en la cima de la clasificación.

Por su parte, Coras FC buscó revancha ante Mineros de Zacatecas en Copa MX y la consiguió, al derrotarlos 1-0 en la Arena Cora. La diana del triunfo fue hecha por Ahinoam Olvera.

El conjunto de Necaxa continuó con su mal paso dentro de la competencia copera, tras haber sido goleado como visitante por Zacatepec, cinco tantos a dos. Los descuentos electricistas fueron obra de Kevin Chaurand y Jesús Isijara. Son el equipo que suma peores números en dicho torneo.

A media semana, ambas escuadras tuvieron actividad dentro de la Copa Corona MX, edición Apertura 2015. Los resultados fueron totalmente distintos.

En la jornada anterior, los dirigidos por José Luis González China no aprovecharon su condición de local y terminaron siendo goleados por Mineros de Zacatecas, tres goles a cero.

Mientras tanto, con cinco unidades obtenidas, el equipo de Tepic se encuentra en el decimotercer sitio de la tabla general. Cabe mencionar que tienen un partido pendiente ante Cafetaleros de Tapachula.

En la fecha pasada, los pupilos de Miguel de Jesús Fuentes derrotaron como visitante a Correcaminos de la UAT, dos goles a cero. Las anotaciones rojiblancas fueron convertidas por Jesús Gómez y Kevin Chaurand.

Hasta ahora, los Rayos se ubican en la tercera posición de la clasificación, tras cosechar 14 puntos. De ganar este encuentro, serían los líderes de la competencia.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Necaxa - Coras FC, correspondiente a la Jornada 8 del torneo Apertura 2015 del Ascenso Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Victoria a partir de las 17:00 horas.