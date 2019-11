El América encarrila su pase a semifinales de la Ligulla (4-1)

FIN | VAVEL México agradece tu preferencia durante la retransmisión de este cotejo. En breve podrás leer la crónica correspondiente en nuestro portal. ¡Hasta la próxima!

93' ¡Se acabó el partido! América gana 4-1 en la Ida de los Cuartos de Final.

93' William recuesta en disparo de Rubens.

92' Oportuna barrida de Burdisso cuando Oribe intentaba empujar un centro de Sambueza.

92' Peña remata centro de Montes; el esférico va por encima.

91' Marco Bueno consigue tiro de esquina, en un disparo que buscaba desvíos.

90' Tiempo cumplido. Se añaden tres minutos.

89' Peña intentó desde lejos sorprender a Muñoz. El balón pasa desviado.

87' Muñoz desvía a tiro de esquina un disparo de Montes, que le había hecho un bote extraño.

86' Güemez estrella disparo sobre Velarde, en una buena combinación con Oribe Peralta.

84' Navarro comete falta en la media luna del área sobre Sambueza. Esto, cuando su equipo atacaba.

83' Peralta atacaba, pero el árbitro detiene las acciones por una falta previa sobre Montes.

81' Ibarra interviene en su área para evitar que Peralta remate un centro de Samudio.

80' Miguel Ibarra consigue tiro de esquina ante la marca de Paul Aguilar.

79' Cambio de América | Daniel Guerrero deja el campo con lesión. Erick Pimentel lo remplaza.

77' Cambio de León | Elías Hernández cede su sitio a Miguel Ibarra.

74' GOL | Arroyo cobró tiro libre al poste de Yarbrough, quien se regala. ¡Llegó el cuarto!

73' ¡GOOOOOL! ¡GOOOOLAZO DE AMÉRICA! ¡MICHAEL ARROYO!

72' Falta de Navarro sobre Sambueza en el costado del campo. Hay tiro libre.

71' Arroyo dispara desde lejos. Fácil para Yarbrough, que controla.

69' Amonestación | Rubens Sambueza es pintado de amarillo por la acción que ya comentábamos de Montes.

69' Falta favorable a León por falta sobre Luis Montes.

67' Cambio de América | Javier Güemez a la cancha en lugar de Darío Benedetto.

65' Montes le pega de volea a pase de Gullit, pero Goltz interviene con su marca y manda a la banda.

63' Gullit sirve bombeado para Bueno, quien es interrumpido por Goltz. Saque de manos.

62' Amonestación | Burdisso frena a Arroyo y se lleva la preventiva.

61' ¡Se salvó el León! Sambueza sirvió para Oribe por la banda; éste recorta y dispara apenas desviado del arco de Yarbrough.

59' América contraatacaba mediante Aguilar con tres compañeros, pero la defensa se impone gracias a un corte de Navarro.

59' Cambio de León | Marco Bueno entra en sustitución de Aldo Rocha.

55' Cambio de América | Darwin Quintero sale aplaudido y deja su lugar a Oribe Peralta.

53' Quintero y Benedetto combinan en contragolpe, luego el segundo retrasa y Burdisso queda cerca de hacer autogol. Tiro de esquina.

52' Montes trazó para Burbano, quien se ve rebasado en el centro por Samudio, que rechaza a saque de manos.

50' Nuevamente Samudio le gana a Burbano cuando intentaba realizar el desborde. Se muestra sólido el americanista.

48' Montes amagó bien sobre la marcha ante Sambueza, luego dispara pero estrella el balón en la humanidad de Goltz.

46' No hay modificaciones por parte de ninguno de los equipos para esta segunda mitad. Recordemos que la Fiera tuvo que sacar a Gonzáles por lesión.

45' ¡Arranca el complemento! León tiene una desventaja considerable en el Azteca. 3-1 lo gana el América.

20:05. Los ánimos quedaron calientes en el Azteca, y es que el penal marcado en contra de León

47' ¡Termina la primera parte! América vence 3-1 a León con una cortesía del árbitro.

46' Disparó 'Chapo' Montes; el balón pasa muy cerca del arco de Muñoz.

44' GOL | Benedetto tira por el centro; Yabrough adivina, mas no atrapa. ¡3-1 gana América!

43' ¡GOOOOOL! ¡GOOOOL DEL AMÉRICA! ¡DARÍO BENEDETTO!

42' ¡Penal! Andrade puntea ante la salida del arquero, se tira un clavado y el árbitro señala pena máxima.

42' Benedetto intentaba de nuevo atacar, pero ahora sí González se impone.

40' Sambueza centra y el balón se escapa. Yarbrough tiene saque de arco.

39' Benedetto disparó y González desvía a tiro de esquina.

38' Darío Burbano intentó desbordar contra Miguel Samudio, quien nuevamente se impone en la banda para mandar al saque de manos.

36' GOL | Vázquez y Rocha pecan de mala comunicación dentro del área y dejan rechace a medias, que aprovecha Aguilar con un trallazo para vencer a Yarbrough.

35' ¡GOOOOL! ¡GOOOOL DEL AMÉRICA! ¡PAUL AGUILAR!

34' González revive ante Benedetto cuando éste se disponía a disparar, y manda a tiro de esquina.

34' Montes sirvió para Peña, quien queda corto ante la pelota bombeada. Se pierde el peligro.

33' Cambio de León | Sale, lesionado, Gonzáles; ingresa Burbano.

32' Jonathan no podrá continuar en el campo. Quedó lastimado de la acción anterior y obligará a Pizzi a realizar un cambio.

29' Ya se reanudan las acciones con un despeje de saque de arco por parte de Yarbrough. Gonzáles se reincorpora.

27' El jugador esmeralsa sale del campo tras recibir un fuerte golpe. Será atentido por el cuerpo médico. Darío Burbano ya calienta.

26' Gonzáles queda tendido en el campo, luego de una barrida fuerte por parte de Arroyo. Ingresan las asistencias.

25' Elías dispara descompuesto desde lejos, luego de iniciar un ataque de su equipo. La afición local lo abuchea.

24' Benedetto sirve muy corto para Sambueza, quien comandó un contraataque azulcrema. Hay saque de manos gracias a un corte de Vázquez.

22' GOL | Goltz aprovechó un rebote en el área y la manda guardar con un zapatazo. ¡Gol del América!

21' ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOOL DEL AMÉRICA! ¡PAOLO GOLTZ!

20' Arroyo consigue tiro de esquina ante la marca de Navarro. Las torres azulcremas se incorporan al área.

19' Andrade sirve largo para Arroyo, quien retrasa para Samudio; éste mete centro, pero Burdisso rechaza con la testa.

18' La Fiera maneja a placer el trámite del encuentro, abriéndose espacios por la mitad del campo y abriendo a las bandas, de donde salen centros al área.

15' ¡Poste! Elías centra y

nadie remata, pero Muñoz queda parado y el balón se estrella en el poste. ¡Se salvaron las Águilas!

14' Velarde se enfrasca en disputa de balón con Sambueza, luego interviene Montes y se lleva un fuerte golpe.

13' GOL | Montes centró y Aguilar remata contra su portería; el balón se estrella y queda en el rebote a González, quien empuja con Muñoz vencido.

11' ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOL DEL LEÓN! ¡NACHO GONZÁLEZ!

10' Montes centra en tiro libre y la zaga americanista rechaza al primer tiro de esquina del cotejo.

9' Gonzáles intentó desbordar ante Samudio, quien se impone con una barrida mandando a saque de manos.

7' Arroyo desbordó y mete centro sobre la marcha, que revienta Burdisso en dos tiempos. Peña, no puede arriba.

6' Burdisso revienta buscando que Elías gane por encima, pero Aguilar se impone y ya controla luego de retrasar para Moi.

4' Tras intento tapado de Hernández, Rocha dispara desde lejos por encima del marco. Primer ataque esmeralda en el Azteca.

3' González irrumpe bien en una jugada que amenzaba con peligro por parte de Quintero. Intensas acciones hasta el momento.

2' Trazo largo de Vázquez para Hernández, que no alcanza este último. Hay saque de manos para las Águilas.

2' Yarbrough atrapa la pelota luego de una intervención de González, en centro de Arroyo.

1' Primera falta a favor del América; la comete Luis Montes. Hay tiro libre.

1' Goltz revienta ante la presión de Peña, que buscaba en un trazo largo de González.

0' ¡Arranca el cotejo! Inicia la Liguilla con el América - León en el Azteca.

19:02. La última reunión previa al pitazo inicial se da en estos momentos. Las últimas palabras. ¡El partido va a arrancar!

19:00. Ambos capitanes se unen en la campaña en favor de la violencia de género, la nueva en la Liga Bancomer MX, en el protocolo correspondiente.

18:58. Aparecen los dos conjuntos en el césped del Coloso de Santa Úrsula.

18:55. A punto de saltar al campo los veintidós protagonistas al Estadio Azteca, que luce un floja entrada para este cotejo de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2015.

18:51. Los conjuntos ya se alistan en sus respectivos vestidores para el inicio del cotejo que inaugura la Liguilla del Apertura 2015; todo, en el pletórico Estadio Azteca.

18:48. En la esquina del inmueble, la afición esmeralda, que hizo acto de presencia en el Estadio Azteca, se alista para el partido con gran ambiente.

18:45. Del otro lado, las Águilas, con 'carro completo', también hacen su calentamiento sobre la cancha del Estadio Azteca para el inicio de una Liguilla más en su historia.

18:42. Carlos Peña, que será el hombre más adelantado del campo en el sistema de Pizzi - América, haciendo ejercicios de calentamiento junto al resto de sus compañeros.

Así vestirán esta noche las escuadras de América y León para su enfrentamiento de Cuartos de Final.

Alineación León | William Yarbrough; Guillermo Burdisso, Ignacio González, Fernando Navarro, Efraín Velarde, Elías Hernández, Aldo Rocha, José Juan Vázquez, Luis Montes, Jonathan Gonzáles y Carlos Peña.

Alineación América | Moisés Muñoz; Paul Aguilar, Paolo Goltz, Pablo Aguilar, Miguel Samudio, José Guerrero, Andrés Andrade, Rubens Sambueza, Michael Arroyo, Darwin Quintero y Darío Benedetto.

Dato | León y América se enfrentan hoy en su partido 124, de los que 37 han sido para el primero, 47 para el segundo y 39 fueron empates. 185 anotaciones marcan los verdes, por 180 de los azulcremas.

18:16. Saltan a calentar ambas escuadras a la cancha del Estadio Azteca, que presenta amenaza de lluvia.

'Nacho' también fue claro y afirmó que, internamente, se pusieron la vara muy alta, y es que un año ya sin calificar lo ameritaba, repasando de paso los logros que cosecharon a lo largo de las diecisiete jornadas.

"Teníamos mucha presión desde que empezó el torneo, puesto que había dos temporadas sin Liguilla. La vara nos la pusimos alta, sin embargo, llegamos a una final de Copa, calificamos a Liguilla y estuvimos cerca de llegar a Libertadores, además de tener treinta puntos que sumen a la porcentual".

En el arranque de la semana de Liguilla, el defensor del Club León, Ignacio González, dejó en claro que será lindo enfrentar a América en la serie de Cuartos de Final, misma a la que calificó de 'dura'.

"Contentos por el paso del equipo. Creo que se ha hecho un gran torneo, complicado también, con muchas críticas; hemos sufrido bastante y no pareciera que hicimos 30 puntos. Vamos contra América, un rival duro, pero serán partidos difíciles tanto para ellos como nosotros, y es lindo volver a enfrentarlos en fase de finales".

Además, el director de los 'panzas verdes' habló básicamente sobre 'Gullit' Peña, e hizo énfasis en que losjugadores que alineará contra el América deberán estarfísicamente al cien por ciento.

"Yo soy partidario de que los jugadores que salen al campo deben de estar al 100%, pues no debemos de dar ningún tipo de ventaja. Hay muy pocos jugadores en el mundo que no estando al cien por ciento, pueden marcar diferencia, pero me parece que en México no hay ninguno".

Después de los rumores que suponían una ruptura en el vestidor, el director leonés, Juan Antonio Pizzi, aclaró que todo fue un invento por parte de cierta televisora, pues no hubo ningún conflicto con los jugadores.

"La palabra exacta es armar. Ellos armaron un escándalo que no existe. Todo esto es una campaña que han querido introducir para dañar nuestro estado de ánimo, nuestra convivencia y nuestra unión de grupo. Sabemos de donde viene, pues los intereses televisivos intentan dañar todo esto para enganchar a la afición. Al momento no hay ninguna molestia ni con Christian (Martínez), ni con ningún otro jugador del equipo".

18:03. #FotoVAVEL | Así nos recibe el Estadio Azteca a nuestra llegada para llevarte la mejor cobertura del América - León de la Ida de los Cuartos de Final.

10.- El Estadio Azteca, sede de la escuadra de Coapa, cambió brevemente su nombre a “Guillermo Cañedo de la Bárcena” en 1997, aunque la iniciativa no fue bien recibida por el público. El inmueble tiene capacidad para 105,064 espectadores.

9.- Aunque es conocido como “Nou Camp”, el nombre oficial de la casa del León es “Estadio León”. El apodo catalán fue otorgado por algún periodista de la capital del país (algunos aseguran fue el narrador Ángel Fernández) en alusión a la condición nueva del inmueble, que recién había sido inaugurado a finales de los años 60. La sede leonesa tiene cupo para 28,759 aficionados.

8.- El América es el único equipo en México que invierte los colores de su escudo en su uniforme alternativo: Pasa de tener fondo azul a amarillo, cuando viste la camiseta azul. De los escudos de los actuales equipos de la Liga MX, el del León es el único cuyo animal mira hacia el lado izquierdo.

7.- El color amarillo en el uniforme americanista es usado desde la década de los 40. Antes, la camiseta del América era color crema. Aunque existen varias versiones sobre su origen (el tono dejado en la piel de los curtidores por los cueros que cargaban, el color del Patrono San Sebastián, etc.) el verde en el uniforme leonés parece estar relacionado directamente con las lechugas, producto agrícola característico de la ciudad leonesa a principios del siglo pasado..

6.- El técnico del América, Ignacio Ambriz -de 50 años-, ha dirigido antes a Puebla, San Luis, Guadalajara, y Querétaro. El entrenador leonés, Juan Antonio Pizzi -de 47 años-, ha dirigido a Colón, Universidad San Martín, Santiago Morning, U. Católica, Rosario Central, San Lorenzo, y Valencia.

5.- Por el lado americanista, el chileno Carlos Reinoso es considerado su jugador más grande de todos los tiempos. Reinoso jugó ahí de 1970 a 1979. Los aficionados esmeraldas coinciden en que el brasileño Milton Queiroz “Tita” es el mejor futbolista en la historia del León. El amazónico jugó para la Fiera entre 1990 y 1996.

4.- León consiguió su primer título de Liga en la temporada 1947-1948. América fue campeón de Liga por primera vez en la temporada 1965-1966. Para el momento en que la escuadra capitalina alcanzó su primer título, el León ya había conquistado 4.

3.- América suma 12 títulos de Liga. León acumula 7 campeonatos ligueros.

2.- En total, estas dos escuadras se han enfrentado en 123 ocasiones, con 45 triunfos para el América, 39 empates, y 39 victorias leonesas.

1.- Ambos equipos se enfrentaron por primera vez el 1 de Octubre de 1944, en la capital del país. El León se impuso 3 goles a 1, con triplete del argentino Ángel Fernández, quien anotó a los minutos 27, 38, y 76. René Hanssen había puesto en ventaja a los capitalinos, al minuto 5.

A continuación te presentamos diez datos que tienes que saber de esta rivalidad entre León y América, los que hoy se enfrentan en la Ida de los Cuartos de Final.

17:37. La Fiera y las Águilas ya arribaron al estadio; se alistarán en el vestidor y posteriormente, saldrán a hacer ejercicios de calentamiento. Restan 80 minutos para el pitazo inicial.

17:35. Así el inmueble de Santa Úrsula, el más grande de México, a sus afueras, en la espera del arranque de la ida de los Cuartos de Final.

17:29. Aficionados esmeraldas que hicieron el viaje han llegado al Azteca, donde se plantan con fortaleza en busca de ver su equipo triunfar esta noche.

17:26 León deja su hotel de concentración en el DF y ya se dirige rumbo al Coloso de Santa Úrsula, donde en cuestión de 1:30 hrs enfrentará al América.

Con esta, sería la cuarta vez que se medirán felinos y emplumados en etapas de eliminación durante los torneos cortos, la primera fue en el Invierno del 97 en semifinales, de las cuales avanzó el León, la siguente fue la que acabamos de mencionar con el avance de los americanistas y la última el bicampeonato de Matosas, de seguir con la inercia que se ha manejado hasta ahora el América avanzaría a la siguiente fase, no obstante, en el futbol nada está escrito en piedra y los números desaparecen cuando rueda el balón.

Ya en el Verano 2001 se vieron las caras en las mismas instancias, en aquella ocasión un 1-1 en casa de los felinos les dio esperanzas de avanzar a la siguiente fase a los 'Panzas verdes', no obsante, no contaron con que el poderío de los de Coapa les diera la vuelta por un marcador aplastante de 4-1.

Desde aquella final de espanto para los de Coapa se han disputado cuatro juegos, de los cuales sólo uno ha sido para la 'Fiera' y tres para el América. 1-0 y 3-2 ha sido los marcadores que ha sacado en el Azteca el ave, mientras que de visita un 1-2 y la derrota 3-0 han sido sus únicos marcadores.

Mientras que en los adentros del nido saben que se necesita a toda costa trabajar con la consigna de ganar en casa pues en el patio leonino las cosas serán muy difíciles.

El tema de una ruptura en el vestidor felino dio de qué hablar en la semana, no obstante, el arquero William Yarbrough afirmó que el plantel está más unido e ilusionado.

"Ese es un tema que no existe en el vestidor, que no existe en el grupo. En lo personal, siento que lo hacen para perjudicarnos, entonces darle importancia a ese tema sería muy negativo para mí y para el grupo porque es un tema que no existe, entonces prefiero simplemente no tocarlo porque simplemente no está pasando".

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del América - León además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azteca. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El último partido entre América - León fue en septiembre de este año, en la jornada 11 de la Liga MX, y terminó con un triunfo categórico de la Fiera. En esa ocasión, Mauro Boselli, José Juan Váquez y 'Chapo' Montes, fueron los anotadores.

En rueda de prensa, Ignacio González, central de los guanajuatenses, habló sobre esta serie de Cuartos, que augura sea muy pareja: "Vamos contra América, un rival duro, pero serán partidos difíciles tanto para ellos como nosotros; es lindo volver a enfrentarlos en fase de finales".

El pletórico Estadio Azteca, con capacidad para más de 105 mil espectadores, será la sede que albergue este encuentro y todo indica que habrá una gran entrada.

Mauro Boselli, Diego Novaretti y Miguel Sabah, causaron baja para hoy en el club leonés. El primero, por un hematoma; el segundo, por un esguince del que todavía no se recupera; y el tercero, por fatiga muscular. Bajas sensibles.

Para este compromiso, América perdió al paraguayo Osvaldo Martínez, que estará cumpliendo una sanción de la Liga por acumulación de tarjetas.

Atentos en el partido América - León a: Carlos Peña, mediocampista panza verde. A falta de un total referente en la delantera, el 'Gullit' atraerá los reflectores según su actuación en la mitad de la cancha, que tiene que ser más que brillante. Su nivel es superlativo al de sus compañeros, incluso ya lo llevó a Selección; ahora, falta aplicarlo.

Atentos en el América - León a: Darío Benedetto, atacante azulcrema. El monto económico que desembolsó la directiva ha sido retribuido con anotaciones. Actualmente cosecha ocho dianas y es el tercer futbolista con la mejor efectividad minutos/gol, promediando un festejo cada 89 minutos.

Por su lado, Ignacio Ambriz, timonel del cuadro de Coapa, reconoció que tienen una cuenta pendiente en casa, que buscarán saldar a como dé lugar en la Fiesta Grande: "Tenemos una cuenta pendiente en casa y en Liguilla si queremos pasar necesitamos ganar tanto en casa como fuera de ella".

Previo a este encuentro, Juan Antonio Pizzi, entrenador del León desmintió la existencia de problemas internos en su escuadra, denunciado de paso una campaña televisiva en contra de los suyos: "La palabra exacta es armar. Ellos armaron un escándalo que no existe. Todo esto es una campaña que han querido introducir para dañar nuestro estado de ánimo, nuestra convivencia y nuestra unión de grupo. Sabemos de donde viene, pues los intereses televisivos intentan dañar todo esto para enganchar a la afición. Al momento no hay ninguna molestia ni con Christian (Martínez), ni con ningún otro jugador del equipo".

En 2013, los conjuntos de hoy protagonizaron la final del Apertura. En aquella ocasión, Boselli, González y Hernández fueron protagonistas y sellaron la victoria en la capital del país.

Este fin de semana, Bosellli, con doblete, le dio la victoria a su equipo ante Dorados y se afianzó en el liderato de goleo, que terminó compartiendo con Emanuel Villa.

La Fiera, por su parte, avanzó a Liguilla ocupando el tercer sitio con 30 unidades, producto de diez victorias y siete derrotas, sin empatar ningún cotejo.

El pasado sábado, el cuadro de Ignacio Ambriz igualó ante los Pumas de la UNAM por 1 a 1, en una tarde muy emocionante para los miles de aficionados en el Estadio Azteca.

Las Águilas se clasificaron como sexto en la tabla con 28 puntos. Nueve victorias, un empate y 7 derrotas para el equipo local, a lo largo del semestre.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL México! Bienvenidos a la retransmisión del partido América - León, correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca partir de las 19:00 horas.