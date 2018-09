Tres años de Hacerlo VAVEL

Han pasado tres años ya desde la primera ocasión que escribí en VAVEL, tres años donde he aprendido muchas cosas, pero sobre todo, me he enamorado continuamente de esta bella profesión.

Es difícil no hacerlo, sobre todo cuando te encuentras arropado por una gran redacción, todos y cada uno igual de importantes. Todos compartiendo una visión de lo acabado que está el periodismo deportivo en México, y conscientes que poco a poco podemos generar un cambio.

Hace un año escribía que no veía límites para el 2015 en VAVEL, y ciertamente, no los hubo. Desde partidos de tercera división hasta la Copa América de Chile, en cada estadio que nos fue posible, desde ahí transmitimos la mejor información a nuestros apreciables lectores.

Las finales ya respetan a VAVEL, y estuvimos presentes en el Universitario BUAP, donde Puebla consiguió la Copa MX en el C-2105, también en La Corregidora para ver a Santos campeón. El torneo Apertura no fue diferente y en el Nou Camp VAVEL volvió a contarte historias, y qué manera de cerrar el año para vivir una de las finales más emocionantes de los últimos años en el Olímpico Universitario, donde vimos coronarse a los Tigres de la UANL.

Los logros que tuvimos en este 2015 son motivo de alegría para este gran equipo, formado por soñadores que buscamos la noticia para tener a nuestros lectores lo mejor informados posibles.

Es momento de agradecer la línea editorial que hemos tenido, distinguirnos de medios "grandes" que se han prostituido a diariamente hacer una galería de memes, las chicas del día, y cosas por el estilo. Nosotros somos diferentes a ellos. Los lectores son los mejores jueces de donde se informa con veracidad e imparcialidad, gracias a todos nuestros lectores.

No me imagino qué vendrá en el 2016 a VAVEL, es complicado imaginarlo. Lo único seguro es que una gran sorpresa visual vendrá para todos nuestros lectores, la calidad de nuestras plumas seguirá siendo la misma.