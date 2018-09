¿Y si Ludueña tiene razón?

Las declaraciones durante la semana por parte de Daniel Ludueña incendiaron los medios, los jugadores, directivos y a todos los que establecen una relación cercana con el futbol ante el creciente número de naturalizados y extranjeros que militan en la Liga MX.

Técnicamente, todo comenzó con el llamado del director técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, cuando éste pidió la regulación de jugadores foráneos que llegan a la Liga MX, y digo técnicamente porque el tema es recurrente de años atrás y siempre genera polémica, pero como lo dijo el centrocampista de Pumas: "A unos les puede gustar y a otros no; que son muchos, que no, la verdad es que no pasa por mí decir si está bien o no".

Pero no es la primera vez que jugadores sudamericanos tocan este tema y tampoco lo es en el campamento de los Pumas de la UNAM. Gerardo Alcoba, en febrero del año pasado, puntualizó que las diferencias entre el futbol mexicano y el sudamericano radican inconscientemente en las comodidades que tiene el futbolista nacional en comparación con otros países.

Asimismo, hace aproximadamente medio año, Ludueña hizo comentarios similares a los que retomó al inicio de semana y señaló la diferencia que existe entre los jugadores juveniles: "Allá (en Sudamérica) a los 17 o 18 años están jugando en el primer equipo, ven a los grandes y no les tienen miedo. Eso les cuesta acá", palabras que por más dolorosas que parezcan, contienen más dosis de verdad que muchas otras.

De igual manera, Gerardo Alcoba nuevamente tocó el tema de los extranjeros en México a principios de año, una semana antes de todo el embrollo que suscitaron las respuestas de Ludueña y enfatizó en que la llegada de jugadores foráneos no sólo debe abrir la puerta a sus cuestionamientos, sino también a razones en la liga local en cuanto al trabajo que se realiza en inferiores.

"Yo en lugar de criticar a los extranjeros que vienen, criticaría el trabajo que a veces no se ha completado aquí como para que nosotros viniéramos; sí, está bien que critiquen un poco que vengamos nosotros pero también está bien que vean que mal se está haciendo para que vengan tantos extranjeros", argumentó el central charrúa.

Por otra parte, dentro de las declaraciones 'incendiarias' del jugador del Club Universidad Nacional muchos medios omitieron el señalamiento que hizo en cuanto al progreso que ha tenido el balompié azteca y prefirieron incomodarse con una pregunta fuerte pero realista acerca del futuro próximo: "México ha crecido muchísimo en los últimos años con el tema del futbol, de la Selección y los papeles que viene haciendo, ¿pero eso por qué?, porque se cambió la mentalidad y creo que hoy en día hay una base muy buena, pero para los otros años, ¿qué viene para México?".

El destino de México a nivel futbolístico parece estar definido a corto plazo, sin embargo, en un panorama más amplio y con un plan de cara a algunos años más, no es un secreto que hace falta trabajo para solventar lo que desde hace tiempo se viene buscando para sobresalir en las competencias internacionales tomando en cuenta que los futbolistas mexicanos cuentan con salarios que le compiten a las mejores ligas europeas y sus instalaciones son de primer mundo.

Tampoco se debe ignorar que en la liga española, que es donde más se centran los reflectores mundiales, los dos equipos de mayor seguimiento tienen en sus filas más jugadores fóraneos que locales. Barcelona tiene registrados 29 elementos, de los cuales 15 son extranjeros y 14 españoles, lo que da un promedio de 51.72% de jugadores no nacidos en el país; Real Madrid, con un plantilla de 23 jugadores, cuenta con 14 jugadores extranjeros y solamente 9 españoles, lo que arroja un 60.86% de no nacidos en España.

El futbol moderno y las demandas generadas por el mismo han permitido que las ligas sean heterogéneas en cuanto a nacionalidades, pero a fin de cuentas no se debe perder la esencia del juego, y en tanto al dilema de reducir el número de jugadores externos a México que llegan al futbol nacional se pueden hacer tantas conjeturas y declaraciones como interesados existan en el tema, pero al final, como cerró Ludueña en conferencia de prensa, no se deben despreciar las oportunidad porque "vivir del futbol es algo hermoso".