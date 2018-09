Cruz Azul vs Pumas, ¿un Clásico?

Este sábado 23 de julio, la escuadra cementera recibe en la cancha del Estadio Azul a los Pumas, los cuales tienen racha negativa frente a Cruz Azul, ya que en los últimos años, la UNAM solo ha podido vencerlos en esporádicas ocasiones, manteniendo así el dominio azul.

Cruz Azul nunca ha perdido más de dos juegos seguidos frente a los auriazules en torneos cortos, recordando que el torneo pasado empataron a dos en Ciudad Universitaria.

Algunos de los mejores resultados de La Máquina frente a los felinos fueron 5-0 en el Apertura 2005, 3-1 en el Apertura 2008, repitiéndose este marcador un año después en el Apertura 2009. Cabe destacar que todos estos resultados fueron en territorio universitario.

En cuanto a finales disputadas cuentan con dos, de las cuales ganaron una cada uno. Entonces, ¿es un clásico?

Creemos que aunque haya una gran rivalidad y sean dos de los equipos llamados grandes, no es un clásico por todo el entorno que hay alrededor de ellos. No se le puede llamar Clásico capitalino, ya que ese título le queda más a un América contra Pumas por su mismo entorno, rivalidad, cercanía, etc. Aunque a un América contra Cruz Azul se pueda pensar en llamarle de esa forma, hay que recordar que este partido es llamado clásico joven por su popularidad a nivel nacional y no solo por ser a nivel estatal.

Es tan claro que no es un clásico como tal, que algunos le llegan a llamar a este juego el Clásico sin nombre. Y aunque no cubra los requerimientos para llamarse y ser un clásico es, sin duda, el mejor partido de la jornada 2 de la Liga MX que esperamos y no nos defraude.