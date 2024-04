Cruz Azul, disputó su compromiso de la Jornada 14 del torneo, donde logró sacar los tres puntos ante la Pandilla, en un partido lleno de emociones y con una destacada actuación de Uriel Antuna.

Alineaciones

Cruz Azul: K. Mier (P), I. Rivero, W. Ditta, C. Salcedo, G. Piovi, C. Cándido, C. Rodríguez, L. Faravelli, A. Gutiérrez, C. Rotondi, U. Antuna

Directo técnico: Martín Anselmi

Monterrey: E. Andrada (P), E. Gutiérrez, A. Leone, S. Vegas, J. Gallardo, L. Romo, O. Govea, J. Cortizo, V. Salmano, R. Aguirre, G. Berterame

Director técnico: Fernando Ortiz

Primer tiempo

Arranque muy positivo de Cruz Azul

Durante los primeros minutos del encuentro, la Máquina inició con un excelente ritmo, puesto que de forma muy temprana en el encuentro, los locales consiguieron dos anotaciones, la primera por parte de Carlos Rotondi al 5 y la segunda siendo de Alexis Gutiérrez en el 7, aunque con mala fortuna, ambas serían anuladas por posición adelantada.

La figura de Kevin Mier se haría presente

Al minuto 27, tras un fallo en la defensa, el arquero colombiano, hizo valer su figura, logrando achicar fuera del área y evitando el primero de Germán Berterame.

Foto: Twitter CRUZ AZUL

El VAR salvo una expulsión

Al minuto 30, cuando Rayados buscaba responder ante la buena exhibición celeste, tras una supuesta falta de Jordi Cortizo hacia Camilo Cándido, el árbitro determinaba tarjeta roja para el jugador de Monterrey, aunque el videoarbitraje intervino y echo para atrás la jugada.

Foto: Twitter CRUZ AZUL

Segundo tiempo

Gran arranque del equipo azul

Al minuto 48, tras un gran pase por parte de Nacho Rivero, aparecería Uriel Antuna, aprovechando el rebote y la salida de Esteban Andrada, para picar el balón y con esto conseguir la primera anotación de la noche.

Cerca el segundo gol

Al minuto 54, tras una gran jugada por el costado de la izquierda, llegaría el capitán de Cruz Azul, Nacho Rivero, con un gran disparo, forzaría a que la figura de Esteban Andrada nuevamente se hiciera presente y evitara la caída de su marco.

La alegría duraría poco

Tan solo unos minutos después, en una buena jugada por parte de los visitantes, con un gran pase de Rodrigo Aguirre, aparecería la figura de Salmano al minuto 67 e igualó el encuentro.

La Máquina retomaría la ventaja

Poco después de haber recibido el tanto del empate, al minuto 70, nuevamente Uriel Antuna se haría presente, tras una gran recuperación de balón, un buen recorte y un espectacular zurdazo a segundo palo, el "brujo", marcaría su segundo tanto en el encuentro y con esto Cruz Azul se volvió a adelantar en el marcador.

Los locales buscaron el tercero

Ya con un Monterrey, sin ideas, los Celestes buscaron a toda costa otra anotación para poder liquidar el encuentro, creando varias ocasiones de cara al arco, pero esta simplemente no pudo llegar.

Foto: Twitter CRUZ AZUL

Final del encuentro

Con el silbatazo final del árbitro, la locura estalló en el Estadio Azul, con los aficionados festejando la victoria de la Máquina, donde los Cementeros rompieron una racha de 3 partidos sin conocer la victoria.

Foto: Twitter CRUZ AZUL

¿Qué sigue para Cruz Azul?

Tras conseguir esta victoria, los dirigidos por Martín Anselmi, lograron llegar a 26 unidades, por lo que independientemente de lo que suceda en lo que resta de la Jornada, se quedará en la posición 4 de la tabla general. Los azules visitarán al cuadro de Puebla, el próximo viernes 12 de abril, a las 21:00 horas, en el Estadio Cuauhtémoc, en lo que será en su compromiso de la fecha 15, buscando tres puntos de cara a la liguilla.

Resumen del partido