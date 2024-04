Lo que resta del torneo para Cruz Azul

La Máquina tuvo un arranque que ilusionaba a sus aficionados, una nueva era al mando del estratega argentino, Martín Anselmi, y un nuevo plantel en los cementeros, por algunas jornadas fue líder del torneo y ahora intentará sellar su pase a la fase final a falta de tres juegos de culminar el torneo regular.

Presente del equipo

Dos triunfos en los últimos cinco enfrentamientos, una baja de juego a comparación de hace algunas semanas. El fin de semana derrotaron a los Rayados de Monterrey en casa por marcador de dos a uno, doblete de Uriel Antuna.

Imagen vía Cruz Azul

¿Cuántos partidos le quedan a Cruz Azul?

Tres juegos son los restantes, para los celestes dos como visitantes y uno como local: Fecha 15 vs Puebla en el estadio Cuauhtémoc, Fecha 16 vs Atlas en el estadio Ciudad de los Deportes y Fecha 17 vs Toluca en el estadio Nemesio Diez.

En el papel son dos encuentros accesibles por el momento del rival, la franja es el último lugar de la tabla, además tiene nueve partidos sin conocer la victoria y cuatro derrotas consecutivas, en la penúltima jornada contra los rojinegros del Atlas, eliminado del campeonato y en la posición 16 con 10 puntos, solamente ha sumado de tres en dos ocasiones.

El “duelo peligroso” será ante los escarlatas en la fecha 17, una visita complicada al Estado de México en la “Bombonera”, en este momento Toluca es el líder del torneo con 29 puntos, mucho en juego incluido los puestos en las primeras posiciones.

¿Qué posición está?

Actualmente se ubica en el 4to lugar de la tabla general con 26 unidades, en puestos para acceder a la liguilla y evitar el play in, en 14 compromisos una marca de ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas, 19 goles a favor y 12 en contra.



¿Qué se puede esperar de la máquina en el cierre de temporada?

Tras dejar atrás una racha negativa de tres partidos sin ganar al vencer a Monterrey, la Máquina de Anselmi apunta a cerrar de buena manera el Clausura 2024, con el futuro en sus manos y con compromisos ante dos de los peores clubes del fútbol mexicano, Puebla y Atlas, los de la Noria se acercan a la liguilla de la Liga MX y podría ser un rival incomodo en la fase de eliminatoria.