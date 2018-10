Ramón Morales: "Nos duele la derrota ante Potros

Dura fue la derrota sufrida por Coras FC en su visita a la cancha del Estadio Alberto ‘Chivo’ Córdoba ante los Potros UAEM, pues según las palabras del estratega cora, Ramón Morales Higuera, los muchachos llegaban al partido muy emocionados y muy ilusionados.

Y es que esta derrota no solo les corta la racha invicta en el actual Apertura 2016 del Ascenso Mx, sino que también les quita la oportunidad de retomar el liderato general de la competencia, al menos por esta jornada.

“Veníamos emocionados, motivados, siempre con ilusiones pues cada partido es nuevo muy independiente del lugar en el que estés en la tabla, así veníamos y así lo intentamos y desafortunadamente nos vamos con una derrota. El partido lo determinó en dos tiempos que jugamos, un mal primer tiempo no como yo lo hubiera querido y en el segundo tiempo el equipo mejoró bastante, pero al final Potros fue el que metió los goles y pues bien merecido el resultado”.

Sobre la falla del penal por parte de Giovani Hernández, Ramoncito comentó que son circunstancias del mismo juego, aunque esto era una oportunidad clara no asegura que su equipo hubiera salido avante en el partido.

“Son circunstancias de juego, ahí metemos él hubiera y casi nunca me gusta meterlo, aunque sí era una oportunidad clara y a la postre el empate y nadie sabe lo que hubiera pasado, hubiera sido un golpe anímico muy bueno para nosotros y probablemente podríamos haber tenido una posibilidad mayor pero lo hecho ya está y lo fallamos, tuvimos que remar aún más contra corriente al anotar ellos el segundo gol pero el equipo nunca bajó los brazos y al final logramos anotar”.

Sobre cómo le pega esta derrota en lo anímico a sus pupilos y a él mismo, ‘Ramoncito’ comentó que todas las derrotas duelen, los muchachos están dolidos pero seguirán trabajando de cara al encuentro que viene.

“Pega como lo que es una derrota, todas las derrotas duelen así lo tomamos y así me gusta tomarlo, porque si no las tomo con dolor es que se acostumbra uno a eso y no está bien, duele porque me considero y consideramos al equipo un ganador, a los muchachos unos ganadores, y los muchachos ahorita están dolidos pero mañana será otro día, mañana llegaremos a casa y después a trabajar y tenemos otro partido, y hay que aprender de lo bueno como ahora nos toca aprender de una circunstancia adversa”.

Al cuestionarle sobre qué aspectos son en los que debería trabajar de cara a los siguientes partidos, el timonel Cora hizo énfasis en la ambición con la que jugo el equipo rival, pues considera que ese aspecto es fue fundamental para derrotar a su equipo.

“Viendo el partido de hoy rápidamente creo que Potros fue mejor en el sentido de una mayor ambición así lo veo yo, creo que ellos hicieron un muy buen partido tuvieron una gran ambición y en ese aspecto esta justa la victoria, creo que nosotros debemos de no regalar nada, jugar al tú por tú en actitud, en ganas, en correr, en seguir marcas y en todo eso y ya si después de eso entra el juego colectivo o una jugada individual y el rival es mejor que tú lo reconoces y sigues trabajando, pero yo creo que lo primordial el día de hoy fue no regalar ese primer tiempo en cuestión de una mínima determinación que tuvimos para buscar encarar el partido”.

Sobre si el mantener el invicto venía siendo una presión para su equipo, Ramón expresó que para él y sus pupilos siempre ha sido primordial buscar jugar buen futbol y buscar ganar en cualquier cancha que se presenten, por lo que el estar invicto no les generaba presión alguna, puesto que no pensaban en eso.

“No, era una circunstancia, bueno al menos por mi parte y de los muchachos no pensábamos “hay que seguir invictos”, pensamos en buscar a donde vamos jugar buen futbol y buscar ganar, eso sí, creo que así ha sido nuestro torneo, por ahí no me gustó tanto el partido en Tampico, pero hoy si se fijan bien nunca bajamos los brazos y siempre buscamos ir al frente y bueno el futbol es buscar un equilibrio entre atacar y defender, pero el invicto era una circunstancia del trabajo y del esfuerzo de los muchachos”, concluyó.