'Sinha': "El partido más importante es el que viene"

'Sinha', jugador de los 'Diablos Rojos', habló previo a la jornada siete ante Morelia, como un duelo importante para ir por la clasificación en la Liga Bancomer MX.

Sobre el futuro de los 'Escarlatas' si se consiguen las tres unidades en el próximo duelo, a jugarse de nueva cuenta en el Chivo Córdova, dijo: “Es un partido donde si conseguimos tres puntos nos metemos a la pelea por la calificación, después tenemos 15 días para trabajar, para corregir en lo que nos hemos estado equivocando así que es de suma importancia. Yo soy de la idea de que el partido más importante es el que viene, el que viene ahora es contra Morelia y tenemos que ser muy claros entre todos nosotros, saber que los tres puntos nos van a dar cierta tranquilidad para trabajar estos 15 días”.

Respecto a el trabajo que tienen que hacer en la cancha, el jugador brasileño naturalizado mexicano comentó: “Puede ser que se dé un buen partido, siempre y cuando nosotros queramos; si esperamos que el rival primero nos pegue para después pegar, no podemos mejorar. El fútbol dice que hay que accionar antes de reaccionar; primero tengo que hacer lo mío más allá de lo que hagan los demás. Sabemos cómo juega Morelia, sabemos que tiene buen trato de pelota y si nosotros no cortamos ese circuito, vamos a sufrir”.

La 'Monarquía' y los 'Choriceros' se encuentran en posiciones distintas, el equipo del 'Ojitos' Meza se ubica en el lugar cinco, mientras que los de Cristante se están en la undécima posición: “Nosotros, desde mi punto de vista, mejorar un poco la intensidad, ser un equipo agresivo, un equipo que va a recuperar la pelota en donde sea, en cualquier parte de la cancha, no darle espacio a que jueguen; nosotros tenemos que ser muy inteligentes al quitarle la pelota a Morelia y después cuando la tengamos, ser muy agresivos, tanto a la ofensiva como a la defensiva, si no somos agresivos, si no somos intensos dentro de los 90 minutos que nos toca jugar, vamos a tener complicación”.

Por último, alabó el trabajo del estratega de Morelia: “Como todo mundo sabe el profe Enrique Meza es para mí como un padre, es una persona que quiero mucho, un gran entrenador; su trayectoria lo avala siempre, es una persona leal a lo que hace, a su idea, a lo que ha trabajado toda su vida, un equipo que le gusta tratar bien la pelota, y que obviamente los resultados están ahí, puestos. De mí parte, le tengo gran cariño, una gran admiración y el respeto que se merece como persona, como entrenador, y él lo sabe”.