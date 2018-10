Víctor Mora: "Estamos pagando el primer torneo en esta división"

Después de la derrota que sufrieron los Loros de la Universidad de Colima ante los Lobos en el Estadio Universitario BUAP por la mínima diferencia, el estratego Víctor Hugo Mora habló ante los medios de comunicación, en la cual dijo rescatar la entrega de su equipo ante las condiciones climáticas en la que encararon el duelo.

“Creo que el equipo no bajó los brazos desde el principio, sabíamos que era un rival complicado. La lluvia afecta un poco, no deja jugar bien, la cancha estaba en buenas condiciones a pesar de eso y no es excusa. Lo que puedo rescatar de mi equipo es que no dejó de pelear de luchar y los 90 minutos trató de mantener la intensidad. Lógicamente estamos pagando el primer torneo en esta división pero poco a poco creo que las cosas se van a ir dando con trabajo.”

El técnico, quien lleva más de 8 años al frente de la institución, destacó el trabajo de los relevos y dio a conocer la gravedad de la lesión del guardameta Miguel Tejeda, quien tuvo que salir de cambio en el primer tiempo, al minuto 24.

“Desgraciadamente ahí, en la jugada esa que defendió bien se luxó el codo, entonces ya no podía participar y tuvimos que hacer el cambio. Igual la gente que tenemos ahí respondió bien a pesar del gol que nos hicieron, fue un poco circunstancial pero está bien para poder seguir.”

Sobre el resultado de 1-0, el DT universitario señaló las fallas de su equipo en el segundo lapso. “Dejamos de ir más al frente, teníamos el control del balón pero nos estaba faltando profundidad y creo que ahí fue donde fallamos y al final de cuentas no tuvimos tantas opciones claras por lo mismo, por estar jugando muy lateralmente en vez de profundizar la jugada.”