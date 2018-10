Hedgardo Marín: “Es una oportunidad que no debo desaprovechar”

Hedgardo Marín, zaguero de las Chivas, comentó sentirse bien tras sus primeros minutos en el torneo de la Liga MX, por lo que ahora sólo le queda aprovechar la oportunidad para continuar en la alineación titular.

“En lo personal me siento muy bien, fue mi debut en el torneo, no había tenido minutos. Es una oportunidad que dedo de aprovechar, uno está esperando estos momentos para aprovecharlos, en cada entrenamiento estamos dando lo mejor y se dio un resultado muy bueno”.

Ante la baja por lesión de Jair Pereira, Marín dijo que la dupla con Miguel Basulto no sería nueva ya que han jugado juntos en la Copa MX durante varios torneos.

“Con Basulto he jugado la Copa, nos conocemos muy bien, tenemos un año trabajando juntos, y está Jair, al que pongan ya nos conocemos, tenemos mucho tiempo juntos”.

Los rojiblancos se enfrentarán este sábado a Chiapas, rival con el que perdió por goleada en la Copa MX, y del cual ya conocen su estilo de juego.

“Nos enfrentamos en la Copa, nos conocemos muy bien, sabemos que son jugadores que la retienen muy bien, los delanteros, van a salir al contragolpe. Fue una goleada inesperada y esperemos que no nos vuelva a pasar”.

“Tenemos que ser matones, ese partido tuvimos muy buenas llegadas al principio, después con la expulsión fue bajando el rendimiento de nosotros, nos costó al último en 10-15 minutos nos hicieron los goles, tenemos que estar más atentos”.

Hedgardo admitió que fue un duro golpe no haber sido convocado a los Juegos Olímpicos, a pesar de que estuvo durante todo el proceso no fue requerido por Raúl Gutiérrez en la lista final.

“Se sufrió, estar todo el proceso y que al último te digan que no, la verdad si duele mucho, pero son cosas que pasan como futbolistas, hay que aprender y levantar la cara. Es un golpe muy el no ir a los Olímpicos, pero de igual manera ahora me toca jugar, me tocó el Clásico, ahora viene otro partido”.