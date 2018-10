Cirilo Saucedo: "Dentro del campo uno va a luchar por lo suyo"

Los Bravos de Juárez tuvieron esta mañana su último entrenamiento antes de tomar la carretera rumbo a la ciudad de Culiacán, donde enfrentarán este sábado a Dorados de Sinaloa en el encuentro correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2016 del Ascenso Bancomer MX.

Cirilo Saucedo habló al término de la practica con los medios de comunicación sobre el compromiso que tienen en puerta, donde esperan alargar el buen momento que viven y conseguir otros tres puntos a domicilio para seguir escalando posiciones en la tabla general:

“Gracias a Dios los últimos resultados han sido positivos, uno en casa y uno de visita, donde nos había costado sumar. Hoy tenemos una oportunidad inmejorable de alargar la racha, de acercarnos a los primeros tres o cuatro lugares y al objetivo que es la clasificación”, comentó.

El guardameta destacó las mejorías que ha mostrado el cuadro fronterizo en las últimas jornadas, más allá de los cuestionamientos que se han hecho sobre las formas, pues al final de cuentas lo importante siempre será el resultado obtenido:

“Me parece que va de la mano del conocimiento, de la adaptación, el último partido no fue el mejor partido en trato de balón, pero se ganó y siempre ganar es importante. Habrá días en el que el funcionamiento sea buenísimo y no sacas el resultado, me parece que el equipo va mejorando y día y día tenemos que refrendar eso”, señaló.

El partido frente al Gran Pez tendrá un significado especial para el guanajuatense, pues fue ahí donde debutó en la máxima categoría en el año 2004. Aunque, más allá de aquel recuerdo, aseguró que dentro del terreno de juego uno siempre va en busca de lo suyo.

“Estoy agradecido con esa institución, con esa afición, siempre lo voy a decir, es el equipo con el que empecé a jugar en Primera División y siempre voy a tener ese recuerdo. Estoy agradecido, pero dentro del campo uno va a luchar por lo suyo y después abrazaremos y agradeceremos eternamente”, finalizó.