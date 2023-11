Nuevo arquero Bravo

Con miras en el Clausura 2023, el FC Juárez ya se adelantó a reforzar poco a poco las posiciones dónde tuvo altibajos en este Apertura 2023, pese a que aún no culmina el torneo.

Los Bravos ya presentaron a su primer refuerzo de este torneo, se trata del arquero Benny Díaz, jugador mexicoamericano con pasado en la Liga MX. Díaz llega tras su paso por el El Paso Locomotive FC, en dicho equipo el arquero tuvo 93 atajadas, mantuvo su meta en ceros diez ocasiones y tuvo una asistencia.

¡Queda en familia! 😎 Solo cambió de LADA 9️⃣1️⃣5️⃣ ➡️ 6️⃣5️⃣6️⃣

//

Stay in the family! 😎 Just switched from area code 9️⃣1️⃣5️⃣ ➡️ 6️⃣5️⃣6️⃣#ContigoMásBravos pic.twitter.com/bl6KhLv89O