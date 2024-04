Este será el último encuentro de la jornada 13, un partido dónde ambos equipos buscarán sumar de tres y escalar puestos, uno buscando salir de la zona del descenso y el otro para meterse en el Play-In.

El FC Juárez recibirá al Santos de Torreón en busca de sumar una nueva victoria para darle una nueva alegría a su afición, en su último encuentro, mismo que era pendiente, los Bravos dieron un gran partido.

¿Cómo llegan los equipos?

El FC Juárez no tuvo descanso en esta fecha FIFA, la escuadra de Chihuahua jugó un encuentro pendiente de la séptima jornada del Apertura 2024, en estos 90 minutos sorprendieron a los camoteros dando sumando tres unidades que le dan un gran respiro a Mauricio Barbieri en este cierre de torneo.

Con un Aitor García inspirado, los de Chihuahua lograron ganarle a Puebla cuatro goles por tres, sobresaliendo el antes mencionado con un doblete.

Por otra parte, Santos apenas va despegando, esto tras la salida de Pablo Repetto, técnico que se cansó de acumular malos resultados para los de la Comarca Lagunera. En sus primeros seis partidos, donde el uruguayo estuvo en la dirección técnica, los de Torreón acumularon cuatro derrotas, un empate y una victoria, logrando sumar únicamente 4 unidades.

Ahora con Ignacio Ambríz al frente, han consumado tres victorias, un empate y dos derrotas, siendo el último un gran empate ante los Xolos en tierra caliente, llegando a 10 puntos, seis más de lo hecho por el anterior dirigente.

Es importante destacar que Santos se quedó sin su atacante Harold Preciado, el colombiano fue inhabilitado el pasado seis de marzo luego de dar positivo en un control antidoping. A su vez fue separado del equipo verdiblanco, siendo una dura baja para la escuadra de Torreón.

Posibles alineaciones

FC Juárez | Benny Díaz; Moises Castillo, Haret Ortega, Diego Campillo, Ralph Orquín, Dieter Villalpando, Ían Torres, Edson Da Silva, Avilés Hurtado, Jesús Venegas, Michael Santos.

Santos | Carlos Acevedo; Santiago Núñez, Raúl 'Dedos' López, Emmanuel Echeverría, Alan Cervantes, Jordan Carrillo, Aldo López, Ronaldo Prieto, Diego Medina, Salvador Mariscal, Jesús Ocejo.

Declaraciones

Tras la victoria ante Puebla, Mauricio Barbieri habló ante los medios: "Es una victoria que esperábamos todos. Yo lo veo como un proceso que empezó cuando llegué. Todos decíamos que el equipo iba mejorando y seguía creciendo. Al final se culminó la victoria. Tenemos que tener los pies bien en el tierra, por que nos falta mucho".

"Si es una victoria importantísima en lo anímico y en la confianza de los jugadores. Es una victoria muy especial, pero nos queda el final de campeonato y tenemos que buscar más victorias".

También tocó el tema del doblete, así como el desempeño de Aitor García: "Lo veo muy bien a Aitor, empezamos con el en la banca por un tema táctico. Aitor era un arma que teníamos para el segundo tiempo y lo hizo muy bien. Tuvo carácter, no se enojó por ser suplente y ayudó al equipo. Tiene mi felicitación y hay que seguir así".

Por otra parte, el técnico de Santos, Ignacio Ambriz habló también de cómo ha logrado levantar el ánimo de los jugadores: “Hablé lo que veía de afuera, que los veía golpeados, recibían muchos goles, las cosas no salían bien y ese partido contra Tigres, que Núñez intenta despejar, le pega a Brunetta y es gol. Dices ‘aquí hay algo raro, no es normal que te suceda eso’ y hablé con eso y les dije que no me gustó que todos agacharon la cabeza y cuando agachas la cabeza pareciera que ya no quieres pelear, que se da por perdido todo y les dije que todavía queda liga, y les invito a recuperar que nunca daban una pelota por perdida e ir disfrutando del futbol, era un equipo intenso, y ustedes no se les ha olvidado y poco a poco vamos recuperando el ser guerreros dentro de la cancha”.