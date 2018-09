Las diez del zorro: Semana 9

El Atlas regresaba al Jalisco, y ante ellos, en bandeja de plata se les presentaba la oportunidad perfecta para volver a la senda del triunfo tras un resultado desastroso en León. No obstante, los locales volvieron a decepcionar a su afición, y en partido para el olvido, durmieron a todo el estadio. A continuación repasamos lo que nos dejó el duelo contra los hidrorayos y el panorama que le espera a los del paradero.

1. Sacudida Interna

Después de la goleada que les propinó el cuadro de La Fiera, José Guadalupe Cruz dejo de tocarse el corazón y realizó cuatro modificaciones en la alineación titular, para el compromiso del fin pasado. Arreola, Caballero y Garnica fueron las sorpresas, ya que Ustari solo se ausentó una fecha por lesión. La falta de gol y entendimiento con Barragán fueron los principales factores para que el llamado a ser referente en ataque, Jefferson Duque, perdiera la titularidad. El costado derecho de los zorros ha sido el más inoperante de los dos. Ya son tres variantes las que ha intentado el director técnico de los Zorros en el torneo, de nuevo se le dio oportunidad a Bryan Garnica, quién empezó el torneo jugando de inicio. Habíamos mencionado antes que lo de Reyes empezaba a ser muy preocupante, y por fin se dio el cambio en la lateral izquierda. Daniel Arreola fue el elegido por el michoacano para iniciar el encuentro.

2. ¿Murió la fortaleza?

Con tantas modificaciones en el once titular se esperaba por lo menos un cambio significativo en el funcionamiento del equipo, pero la realidad se encontró muy distante de la expectativa. Un duelo decepcionante por parte de la academia que habían demostrado por lo menos que podían proponer sus juegos de local, el fin de semana pasada quedó demostrado que la mística del Jalisco ya no es suficiente para ganar sus partidos. Dos empates en los últimos dos encuentros no ayudan a revertir la situación, y suman cuatro duelos seguidos en los que la victoria se desaparece y pareciera que la confianza también.

Foto: Pasionrojiblanca

3. No hubo goles

Una de las principales características de este Atlas había sido las múltiples llegadas al área rival y que por lo menos se anotaba un tanto en casi todos los partidos, exceptuando contra Tigres que era más que aceptable un empate a cero de visita. Pero cuando juegas frente a tu gente, urgido de victoria y contra un rival que pelea el descenso, no se permiten ese tipo de resultados. Un juego soso por parte de los atacantes rojinegros que carecieron de creatividad para abrir una defensa necaxista que ha sido lo más rescatable del equipo.

4. Las luces

Sería injusto decir que las modificaciones no sirvieron de nada, el regreso de Ustari a la portería fue fundamental para mantener el cero en el arco y de nuevo el argentino demuestra ser uno de los mejores guardametas del campeonato. La incorporación de Daniel Arreola parece ser una decisión correcta. Se ubicó mucho mejor atrás, hizo bien los recorridos, e incluso en algunas ocasiones apoyó a Cándido por la banda. Es muy probable que veamos al 'Dany' en el siguiente partido cuando visitemos C.U.

Foto: Jlz

5. A mirar abajo

Si bien es muy temprano para mirar a las divisiones sub 15 y 17 que marchan bien en el torneo (séptimo y segundo lugar respectivamente), la sub 20 marcha primero de la tabla con solo un partido perdido y 20 puntos conseguidos de 27 posibles. Son la mejor defensa del campeonato y la segunda mejor ofensiva. En momentos como estos, sin ser desesperados, pueden ser la puerta que algunos jóvenes de la cantera necesiten para consolidarse en el primer equipo. No digo que hay ponerlos de titular de inmediato, pero hay jugadores en el banquillo que ni siquiera merecen estar ahí.

6. Uno fuera

Si el torneo de Atlas empezaba a ponerse de tintes complicados, ahora se puso peor. Uno de sus centrales titulares, Steven Barreiro, sufrió una fractura de peroné y se perderá lo que resta del campeonato. Su recuperación se espera sea de 12 semanas, sin embargo al campeonato le restan solo ocho fechas por disputarse. Incluso si los Zorros llegarán a clasificarse a la fase final sería complicado volver a ver jugar al colombiano. Una baja muy sensible que el 'Profe' Cruz deberá acomodar para no desestabilizar un equipo que no se encuentra en su mejor forma. Rafa Márquez quedo evidenciado desde el campeonato anterior que su forma y velocidad ya no le permiten jugar la posición, Gaddi Aguirre suena como la mejor opción, aunque existen cierta incertidumbre si optara por poner a alguien más experimentado como Luis Robles.

Foto: Notisistema

7. Kaiser de...

Lamentablemente para los Zorros, su capitán no se muestra como al inicio del campeonato y pierde fuerza cada partido. El sábado pasado hubo dos ocasiones en las que sin mucha presión, se resbaló y perdió el balance regalando una oportunidad a la visita. Cada vez falla más pases y no ha creado tantas oportunidades como se pensaba. No obstante sigue siendo el hombre importante dentro del equipo y una válvula de salida necesaria para los del paradero, sin embargo, hay que entender que ya no podemos depender de un hombre que tiene 36 años y que a pesar de ser histórico, se necesita un remplazo que parece nunca llegará. Eso también va para los selección.

8. Afición

Ahora fueron 30 mil 457 espectadores los que se dieron cita a ver a su equipo. Aún después de ser vapuleados en su última visita y aun sin ganar desde hace un mes, la afición sigue respondiendo. Siempre sobrepasando la cifra de los 30 mil en este torneo, se dice fácil, pero solo basta con checar a los rivales y notar la calidad de gente que tiene este equipo. No me canso ni me cansaré de decirlo, el mayor accionista de este equipo es y siempre será su afición. Y vaya que se dieron una aburrida, me queda claro, esperamos a ver como responden si entre semana no se da un resultado esperado.

9. Necaxa

A pesar de que no marchan como se esperaba en el torneo, creo necesario alabar el trabajo de Alfonso Sosa. Desde hace dos años, con un plantel limitadísimo como Leones Negros estuvo muy cerca de salvarlos del descenso. Si bien ahora tiene un equipo mucho mas completo, es difícil ponerse a jugar bien con tantas incorporaciones nuevas a pesar de la calidad que tengan. Ha consolidado un defensa sólida, con centrales fuertes, buena salida por costados y un portero estrella. Además la presencia de un jugador internacional como lo es Edson Puch le da un plus importante al equipo. Sin embargo carecen aun de punch al igual que los rojinegros. Dos planteles que se neutralizaron y por ende brindaron un juego tan táctico.

Foto: Pasionrojiblanca

10. En Frío

El jugador mas regular del equipo volvió a tener una actuación destacada. En todo momento brindó seguridad a la zaga y tuvo una intervención excelente afuera del área, bien por Óscar. Los centrales cumplieron sin ser excelentes, sin embargo la lesión de Barreiro es realmente un problemón para los dirigidos por el 'Profe' Cruz.

Madueña cada vez entiende mejor su posición, pero sobre todo se entiende a él. Sabe sus capacidades y solo intenta hacer lo sabe puede lograr, algo que Reyes nunca entendió. Daniel Arreola demostró estar a la altura para suplir al canterano. Se ubico bien, regreso de manera más rápida y nunca se quedo arriba, incluso con la rapidez de los laterales necaxistas no se vio exhibido.

Foto: Futboltotal

La contención sigue sin recuperar los balones en el medio campo, ni Rafa, ni Salas, ni Macue han podido cumplir la principal labor de su posición. Se aplaude que un chavo como Garnica no tenga miedo de encarar e intentar algo diferente, sin embargo todas terminan igual, los rivales se aprenden la jugada y es difícil que prospere así.

Cándido sigue siendo el más ilustre al frente, el que decide tomar la batuta y buscar espacios. La poca movilidad y entendimiento con los delanteros, además de una defensa muy bien parada, eliminaron al elemento más peligroso de los rojinegros.

Ahora fueron Nery y Barragán la dupla en ataque, para su mala fortuna, no se les presentó ninguna opción medianamente clara de gol. Caballero mostró más ganas y sacrificio de lo que venia haciendo Duque, sin embargo no es lo que necesita ahora el equipo.