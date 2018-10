Previa Necaxa - América: los Rayos buscan aprovecharse de las Águilas

Poco a poco parece que los Rayos van tomando un ritmo que les permita cumplir con la primera de sus metas a corto plazo para entonces enfocarse por buscar algo más grande. Acumula ya 4 partidos sin perder, de los cuales ha conseguido 8 de 12 puntos, una cosecha nada despreciable. Mientras tanto, el América sufre una situación actual complicada: en pleno festejo de su centenario, sucedió lo que nunca en los 4 años y medio de administración de Ricardo Peláez, despedir a un técnico a medio torneo. Necaxa buscará aprovecharse de este factor y de otro tal vez más determinante: el Estadio Victoria es una auténtica pesadilla para los de Coapa.

No perder la inercia

Los dirigidos por Alfonso Sosa tienen algo muy claro en mente, y es que la pequeña racha positiva que han acumulado no se vea cortada frente a un equipo del cual se ha hablado más por sus fatídicas últimas 3 semanas que por los festejos por sus 100 años de existencia.

Ya se han demostrado a si mismos que le pueden competir a cualquier equipo de la Liga y el haber dejado el sótano de la porcentual hace ya 9 días debe darles la calma necesaria para buscar algo más que sólo la permanencia. Su fútbol cada vez luce más sólido y la idea de Sosa ha permeado en sus pupilos.

Deberán aprovecharse del mal momento que atraviesa su rival y continuar con el Estadio Victoria como su mejor arma, ya que se vislimbra como el tercer lleno garantizado del torneo.

Un equipo cada vez más sólido | Foto: Leonardo Aguilar

Buscan enderezar el rumbo

El cambio vino, y Ambriz no es más técnico del América. La decisión, que a todas luces parece ser no fue tomada por la directiva, sino por el mandamás, no pudo ser postergada un día más. Poco importó que la jornada 10 sea mañana y la 9 fue hace casi 48 horas.

El América, en pleno festejo de centenario, sufre su primera crisis real desde la llegada de Ricardo Peláez y José Romano hace casi 5 años, y tras haber destituído a su primer técnico a medio torneo, llegan a unos de los escenarios que históricamente más le han pesado a los azulcrema.

La directiva tendrá la mente dividida entre el resultado de este encuentro, y el hallazgo del candidato idóneo para tan exigente afición.¿Podrá Israel Hernández traer calma con su interinato?

Una imagen que la afición quiere ver siempre | Foto: Club América

Antecedentes

Hasta el cansancio se ha repetido que el Victoria es una auténtica arma para los Rayos, pero no hay equipo en la Liga que cumpla más como víctima que el América. Desde su mudanza a mediados del 2003, Necaxa ha convertido en pesadillas cada visita de su ex-hermano a Aguascalientes.

Se han jugado un total de 7 encuentros de liga entre este par, de los cuales Necaxa ha ganado 6 por una solitaria victoria del América, hace casi 10 años. 12 goles para el Necaxa, 3 para el América. Tal vez deberán apelar a su más reciente visita, cuando se disputaba la Copa en el 2013 y los papeles se invirtieron, ya que los azulcrema golearon a los albirrojos a domicilio.

Aunque si tomamos en cuenta todo su historial en torneos cortos, independientemente de cual sea el estadio, la historia se invierte, y las Águilas son dominadoras de la serie con 17 duelos a favor, por 10 del Necaxa 6 tan sólo 6 empates.

¿Cómo llegan?

El Necaxa llega con una pequeña pero importante racha de 4 partidos sin conocer la derrota, y sumando puntos en su lucha por no descender. Bajó una posición en relación a la jornada anterior, ocupando ahora la décimo primera, pero en la porcentual ascendió algunos escalones. Con la misma diferencia de cero goles (8 a favor, mismos en contra), 2 victorias e igual número de derrotas, más 5 empates, es la tercer mejor defensiva, pero la segunda peor ofensiva (empatado con Santos) visitó hace apenas un par de días al Atlas en soporífero encuentro al cual le pudo arrebatar un punto tras empate sin goles en el Estadio Jalisco y buscará ampliar dicha racha frente a las Águilas, que al y como se mencionó arriba, no les sienta bien jugar en Aguascalientes. Su primer preocupación será suplir la ausencia de su capitán Marcos González, expulsado frente a los rojinegros.

El Necaxa salvó un punto del Jalisco | Foto: Leonardo Aguilar

El América llega ocupando el séptimo peldaño, tras haber estado en los primeros 3 no hace más de algunas semanas. Tras haber sido derrotado por el León, y confirmar su tercer derrota en casa, América se quedó sin técnico. Tiene 16 goles a favor, pero 17 en contra, siendo a la vez, la segunda mejor ofensiva (empatado con Tijuana) y la peor defensiva (empatado con Jaguares). Como local, su desempeño a ha dejado demasiado que desear, pero en calidad de visitante es cuando mejor fútbol ha mostrado: en partidos, ha tenido 2 sonadas volteretas (Cruz Azul y Veracruz) y un gran empate frente al Puebla, siendo así, el tercer mejor visitante del torneo. Sumado ademas que en dichos 3 encuentros, se han anotado 17 goles, promediando casi 6 goles por cotejo. Esperemos la inercia se respete y tengamos un festín de anotaciones.

América no pudo contra la Fiera | Foto: Club América

Hombres a seguir

Con lo potente que aún es la ofensiva azulcrema, se espera que Marcelo Barovero tenga un día de mucho trabajo la noche del martes. Sus atajadas han sido cruciales para las aspiraciones del Necaxa, y aunque el campeón con River también ha tenido momentos en los que ha hecho dudar a la afición, no cabe duda que ante un rival de altura, será una pieza clave.

Barovero, de los menos goleados | Foto: Leonardo Aguilar

Sin lugar a dudas, el jugador que le da la pausa y tiene una visión distinta. Osvaldo Martínez será el encargado de traerle equilibrio y vencer a una de las líneas más fuertes del Necaxa: el mediocampo. Tendrá en Iturra y García a 2 grandes rivales, por lo que deberá asociarse con Guerrero o Güemez para poder realizar una óptima distribución.

Osvaldito, ya es parte de la historia del club | Foto: Club América

Posibles alineaciones