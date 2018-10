Hernán Cristante: "Se hizo y se intentó"

El estratega del Deportivo Toluca, Hernán Cristante, salió satisfecho del partido ante León a pesar de haber conseguido solo un punto; ahora, los 'Escarlatas', tienen que repetir contra la 'Fiera' en Copa MX.

Pese a que el equipo rojo no pudo ganar, el director técnico, comentó estar consciente de que se hizo todo lo posible: “Quedo tranquilo porque el resultado es parte de un juego, el equipo jugó bien, sabíamos qué tipo de rival teníamos enfrente y cómo nos podía lastimar, se generaron muchas situaciones de gol y no se concretan, pero bien, obviamente quieres ganar, tienes ese sinsabor de que si, la pelota se volvió caprichosa y podía haber entrado pero es futbol, entonces la tranquilidad de que el equipo está más que dispuesto, el equipo es un equipo entregado, arriesga, eso también es importante porque hay momentos en los que uno tiene que tomar determinaciones y arriesgar es parte de esto también”.

Los 'Diablos' se volverán a ver las caras con el equipo de Torrente, y Cristante, afirmó la relación de los partidos: “Sí, es parámetro porque creo que las ideas futbolísticas no van a cambiar, cambiarán algunos jugadores porque así lo amerita el calendario, así lo ameritan las competencias, no podemos tirar por la borda el partido que viene pensando en que es torneo de Copa, no, es tan importante como el que se jugó hoy, entonces sí te vas con cierta bronca, pero también con la tranquilidad de saber que el futbol tiene ciertos caprichos y uno no los maneja, así es esto, hay que afinar, hay que ser más puntual, agresivos, no es lo mismo una intención de hacer algo por hacerlo que hacerlo buscando un resultado positivo, hoy se hizo así y no se dio, pero bueno es que se hizo y se intentó”.

Por último, el entrenador argentino habló sobre la actitud y trabajo de los jugadores de su plantilla: “Pablo la verdad es un gran profesional, eso se sabía, el talento que tiene es innato, también lo conocíamos, lo que me deja muy contento y con mucho agrado me parece que también a los compañeros, las ganas de superarse que él tiene día a día, eso contagia y lo vas viendo en todos, hoy ves a un Fer Uribe que estuvo muy cerca del gol y sale enojado porque no lo hizo, entonces el equipo quiere más, Pablo es el reflejo de eso que pasa y pasa en todos, 'Jerry' ha venido levantando nivel, Osvaldo también 'Tala', ni hablar, me parece tenemos un equipo que cada vez se equilibra un poco más y que funciona un poquito mejor a través de los muchachos, no de un jugador nada más”.