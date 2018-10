Sergio Bueno: "Pusimos en aprietos al América"

Concluyó la participación de Chiapas FC en la Copa MX cayendo ante América 3-2 en su duelo de Cuartos de Final. Posterior al duelo, Sergio Bueno, estratega de los sureños, quedó complacido con los segundos 45 minutos de su equipo ya que lucharon más:

"Prefiero quedarme con el sabor del segundo tiempo. El equipo hasta el final peleó y lucho. Creo que pusimos en aprietos al América aún sabiendo que ellos son muy peligrosos. El habernos acercado en el marcador es importante para mi equipo".

Al ser preguntado del por qué no jugó con parte del primer equipo, indicó que al aproximarse un juego el viernes, la carga de juego iba a ser mayor para esos jugadores:

"Es muy complicado. Obviamente nosotros sabemos que circunstancias estamos viviendo internamente. Del cuadro titular del sábado pasado solamente traje a dos porque tenemos un partido muy importante el próximo viernes y el calendario apremiaba más para nosotros que para el América, valorar que jugadores traen más carga de juego como Arévalo Rios, Diego de la Torre o Bruno Pires y también una recompensa para estos futbolistas que venían jugando en la copa".

Del problema económico que aqueja nuevamente al plantel, Bueno indicó que él se debe encargar de que sus jugadores se enfoquen más en la parte deportiva:

"Tengo que hacerles entender a mis jugadores que deben separar sin olvidarse de los contratiempos de esta situación que comentas. El jugador debe ser capaz de dejar de lado esas situación al entrar a la cancha porque hace mucho ruido, desconecta y desconcierta. No es fácil pero creo que hemos hecho entender al plantel que deben priorizar la parte deportiva".

Sobre cuánto es el monto que debe la directiva, el técnico de los felinos se rehusó a hablar más y solo añadió que la directiva también está preocupada por la situación:

"A mí estos temas me gusta cortarlos de tajo. No me gusta entrar en la dinámica de la prensa. Yo te diría que hay una preocupación no solo de los jugadores sino también de los dueños para que las cosas se regularizen. Soy el primer interesado en que el jugador cobre a tiempo".