Leiton Jiménez: "Yo quiero revancha y demostrar a qué vine"

Los Rojinegros del Atlas se alistan para enfrentar a las Águilas del América, un juego que sólo por el nombre es llamativo, pero éste juego tendrá un aliciente especial, tendrá el regreso del central colombiano Leiton Jiménez.

“Ya estamos bien, empezamos la semana a trabajar al parejo del equipo, me he sentido de buena forma, habrá que hacer fútbol en realidad en el juego, ahí vamos a ver cómo nos sentimos, y sí podré estar para el fin de semana”.

El casaca número 3 explicó su situación y lo que vivó en casi dos meses de estar lesionado, pero que nunca dejó de apoyar al equipo, incluso sintió en carne propia la pasión que desborda "La Fiel" desde la tribuna.

“Lastimosamente cuando llegamos a una etapa importante del torneo, sufrimos esta lesión, se vive totalmente diferente el futbol desde afuera, pero los compañeros que estuvieron dieron el máximo por el equipo y siempre apoyándolos”.

Leiton lamentó que una lesión lo haya alejado de conseguir los objetivos plantados al inicio de la temporada, y se comprometió a regresar lo más pronto posible y ayudar en lo que pueda al equipo.

“Son cosas que a veces pasan, uno no quiere que haya lesiones, pero es mala suerte que pase, nos pasó a varios jugadores que veníamos siendo titulares, eso hace que de pronto en el equipo se sienta un poco, pero los que jugaron lo hicieron bien”.

Debido a los juegos que se perdió y lo que le queda por demostrar, quiere seguir mucho tiempo más con los Zorros y conseguir algo importante con el club tapatío.

“Me queda la espina, como refuerzo yo vine aquí a aportar, no poder estar en todos los juegos para mí ha sido difícil, no poder ayudar al equipo a lograr el objetivo, y tengo esa revancha. Quiero seguir aquí. Matemáticamente todavía tenemos opciones, así que no cerramos esa posibilidad”.

Para finalizar, dio su visión como extranjero y el reconocimiento que tiene el enfrentar a un equipo como el América, y sus intenciones por dejar una huella en Atlas.