A Ricardo Ferretti no le interesa la marca de Ignacio Trelles

Cinco días después de ser inmortalizado en el salón de la fama, Ricardo Ferretti habló ante los medios de comunicación al terminar el entrenamiento del conjunto auriazul.

Al entrenador brasileño se le cuestionó sobre si se encontraba emocionado por estar cerca de la marca de partidos dirigidos por Ignacio Trelles en el futbol mexicano, a lo que respondió que no es algo que le interese e incluso hasta podría pedirle tiempo de descanso a la directiva felina, ya sean seis meses ó el año completo.

''Cuando inicié no sabía de récords, no es una cosa que me interese, lo que me importa es segir trabajando, si puedo continuar pues qué bueno, aunque también puedo sorprenderlos y pedirle a mi directiva seis meses ó un año sabático... puede suceder'', declaró.

Ferretti actualmente cuenta con 993 duelos dirigidos desde el banquillo, mientras que 'Don Nacho', quien en julio llegó a 100 años de vida, posee el récord con 1083 cotejos.

Ignacio Trelles | Foto: Agencias

Igual se dio tiempo para felicitar a la Selección Mexicana por su triunfo ante Estados Unidos y de paso criticar a ciertos medios de comunicación y aficionados que dudaban de ellos, afirmando que la 'clave' está en no creerse todo lo que les dicen.

''Lo bueno fue que se tuvieron confianza e hicieron lo que debían hacer, que es caso omiso a tantos comentarios negativos, y es de risa porque antes del partido todo lo que se hablaba era malo y ahora es al revés, yo espero y así como no creyeron en lo que se hablaba de ellos antes del encuentro ante EUA, tampoco crean en lo que se dice ahora para estar concentrados en el compromiso ante Panamá'', afirmó el estratega.

¿Mejorará el funcionamiento del equipo?

De cara a la última jornada del Apertura 2016, Ricardo Ferretti espera que su equipo mejore en todos los sentidos, pues sabe que tiene una cuenta pendiente en casa.

''Yo espero que mejore futbolísticamente en todos los sentidos, en casa nos debemos a nosotros mismos una mejor actuación, una como la que tuvimos contra Pachuca, debemos darles ese gusto a nuestra afición'', finalizó.

Los de la UANL reciben este sábado 19 de noviembre a los Gallos Blancos de Querétaro que ya se encuentran matemáticamente fuera de la Liguilla, pero que está con el ánimo a tope, luego de coronarse en la Copa MX ante Chivas.