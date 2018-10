Javier Torrente adelantó un juego de tú a tú frente a Tigres

Tener enfrente a Tigres es causa de pavor o angustia pata algunos equipos, no para el León, el cuadro Esmeralda saldrá con las garras afiladas en busca de ser más fiera que los regiomontanos y lograr su pase a la Gran Final del futbol mexicano. Javier Torrente adelantó un duelo de tú a tú con los auriazules, su equipo no retrocederá: “Nosotros jugamos de una manera, tomamos las precauciones correspondientes cuando el rival propone determinado tipo de acciones, conocemos las características de Tigres, de los atacantes que tiene, pero nosotros no vamos a cambiar nuestro estilo, nuestra forma por hacer algo diferente en esta etapa, el equipo tiene un sello”, adelantó Javier.

Torrente insistió en ser agresivos, León tratará de asfixiar a su rival: “Creo que nosotros tenemos que ir por el partido, marcar el ritmo del juego, del dominio territorial, posicional y del balón”, pidió.

'La Fiera' buscará dirigir el juego a su ritmo: “Vamos a tratar de mandar, creo que a nosotros nos va bien cuando mandamos en el juego, eso es lo que vamos a hacer”, adelantó el domador leonés.

Javier tiene bien estudiado a su rival, el técnico felino notó cambios en el estilo de juego de los norteños: “Vamos a enfrentar a muy buenos futbolistas, ellos cambiaron su esquema, (André Pierre) Gignac tiene más compañía con otro delantero, Tigres pasó a jugar 4-4-2”, analizó el argentino

La enorme cantidad de figuras que estarán en el campo pronostican un juego lleno de espectáculo: “Me parece que puede ser un partido intenso, disputado, va a haber futbolistas muy buenos, el poder de las nóminas hacen que este juego sea tremendamente interesante”, dijo.

Torrente se saborea la batalla entre felinos: “Este cruce emociona, en el campo va a haber nóminas jugosas, eso entusiasma”, aseveró.

Javier quiere que Elías Hernández, Luis Montes, Maxi Moralez, Ezequiel Cuevas o Darío Burbano, los que jueguen, intenten driblar a sus adversarios: “Los duelos individuales en este tipo de partidos son claves, ustedes han visto que jugamos mucho tiempo mano a mano, apostamos mucho a que nuestros futbolistas ganen esos duelos”, adelantó.

BOSELLI Y GIGNAC

Otro atractivo es el choque entre dos grandes depredadores del área, Mauro Boselli y André-Pierre Gignac, Torrente lo sabe: “Ambos son jugadores con gol, con diferentes características, creo que en la carrera de goles durante el torneo han estado cerca, acertados, si bien Mauro no le tocó arrancar bien, luego sumó goles, Gignac tuvo altibajos pero despertó en el último partido”, cerró.