Jordi Cortizo: "Nadie nos iba a quitar esta copa"

Los Gallos Blancos del Querétaro siguen sumando títulos, y es que al título de copa obtenido hace unos meses ante las Chivas Rayadas del Guadalajara se suma el que los avala como campeones de la categoría Sub-20, el cual obtuvieron al imponerse a los Monarcas Morelia en un duelo tan cerrado en el que tuvieron que recurrir a los tiros desde el manchón penal.

Al terminar el encuentro, uno de los jugadores más importantes del equipo durante la temporada y la fase final, Jordi Corrtizo, compartió su felicidad tras la obtención del título: "Me siento muy contento por qué se me han dado las cosas bien. Veníamos trabajando bien y me siento muy orgulloso de poder decir que después de 6 meses somos los campeones, ya son 3 y buscaremos sumar el siguiente lo más pronto posible".

El hambre de triunfo y garra demostrada por el equipo durante la fase final fue tal que según el centrocampista nadie podía quitarles el título por el que habían peleado tanto: "Como comente en su momento, nadie nos iba a quitar esa copa, nadie la quería más que nosotros y a pesar de todas las situaciones que se nos presentaron y de arbitraje nos la llevamos para casa", agregó.

Por último, se le preguntó a Jordi sobre su opinión acerca de los logros que la escuadra emplumada ha obtenido en la época reciente lo cual es algo llamativo se toma en cuenta el poco exitoso historial de los emplumados, a lo cual aseguro que el plan deportivo de la institución marcha tal cual fue pensado: "Los resultados están ahí. La sub-17 llego a semifinales, nosotros calificamos como líderes en la sub-20 y ahora somos los campeones y la segunda división también lo está haciendo bien, así que pienso que el proyecto está funcionado como debe", finalizó.