Cruz Azul 1-0 Necaxa: puntuaciones de Necaxa en la Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2017

Necaxa visitó la capital del país para la Jornada 1 y cayó en la cancha del Estadio Azul ante unas gradas perfectamente divididas entre los colores celeste y rojiblanco. Los Rayos lucieron fuera de forma y el juego terminó en victoria 1-0 para Cruz Azul; aquí analizamos el rendimiento individual de cada elemento necaxista.

A continuación, se muestra la escala de valores y la simbología con la que identificaremos la puntuación de cada jugador: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación).

Marcelo Barovero

8) El portero necaxista tuvo buenas intervenciones en todo el partido, lamentablemente en la jugada del gol reaccionó de manera tardía luego de que no pudiera ver el momento en que Adrián Aldrete sacó su disparo.

Jairo González

5) El lateral izquierdo de los Rayos no logró darle salida a su equipo por la banda y sufrió para contener a Ángel Mena.

Mario de Luna

8) El central mexicano fue de lo más destacado del conjunto hidrocálido, pues aprovechó su físico para recuperar la esférica y no dar paso a los atacantes cementeros.

Marcos González

7) El capitán rojiblanco supo marcar y jugar al fuera de juego para anular al paraguayo Jorge Benítez.

Brayan Beckeles

4) El lateral hondureño dio uno de sus peores juegos con los Rayos, perdió la marca y los mano a mano con Joao Rojas y el cementero terminó exhibiéndolo a base de velocidad.

Felipe Gallegos

5) El volante chileno no estuvo al nivel de concentración ni de calidad individual al que nos tiene acostumbrados, por lo que su entrega quedó eclipsada.

Manuel Iturra

5) El contención de Necaxa perdió el balón constantemente en la salida y no le dio claridad a su equipo, dejando así que Cruz Azul pudiera asfixiar cada vez más a los visitantes.

Michel García

5) El volante mexicano estuvo falto de creatividad y su desesperación ante la inoperancia de su conjunto terminó por hacerlo caer en la reiteración de faltas.

Edson Puch

6) La figura chilena lo intentó, se movió, se acercó a sus compañeros y pidió el balón, pero no estuvo fino y no pudo generar peligro. Lesionado, abandonó el campo al minuto 65.

Claudio Riaño

5) El delantero argentino intentó utilizar su físico para ganar las pelotas divididas, pero sus movimientos no fructificaron en ninguna jugada de peligro.

Jesús Isijara

4) Un juego en el que el volante derecho no pudo desbordar, sus centros no llegaron a nadie y no hubo conexión con sus compañeros.

Entraron de cambio

Fabián Espíndola

7) A partir de su entrada y la de Maxi Barreiro al minuto 55, Necaxa tomó el balón y empezó a ser más ofensivo; Espíndola por su parte aportó movilidad y mayor juego por la banda.

Maximiliano Barreiro

6) El reciente refuerzo necaxista demostró compromiso, velocidad y desmarque, pero éstos no fueron sufcientes para hacerse presente en el marcador.

Alejandro Díaz

6) El canterano americanista se supo adaptar a la posición de extremo izquierdo y tuvo buenas combinaciones con Espíndola y Gallegos.