Jesús Gallardo: "Un mexicano, un canterano, le puede competir a cualquier extranjero"

El anotador del gol de último minuto, y causa de miles de gritos, Jesús Gallardo, ofreció ésta tarde conferencia de prensa en las instalaciones de Pumas después de lo ocurrido en la fecha tres frente a León.

Respecto a cómo se sentía después de anotar el tanto del triunfo el sábado, Jesús refirió que la victoria no fue gracias a él sino al esfuerzo de un equipo que no dejó de luchar. Además, dijo que estos tres puntos sirven para que Pumas retome la confianza después de obtener pocos puntos de visita el torneo pasado.

Asimismo opinó que el haber jugador sin delantero nominal no afectó, pues como dijo Javier Cortés la semana pasada, nadie es indispensable pues hay suficientes jugadores que se pueden desempeñar en distintas posiciones.

Sobre al sentir del equipo después de esta victoria, Gallardo opinó: “Nos sentimos tranquilos A pesar de que al arranque del torneo nos tocaron equipos complicados, vamos sumando y tenemos que seguir así para continuar en los primeros lugares”.

Como responsable de que Pumas llegara a las seis unidades en el certamen, Jesús Gallardo sabe que en Pumas la cantera es importante, y para él no importa con cuantos extranjeros se refuercen los demás equipos porque un mexicano, un canterano, le puede competir a cualquier foráneo.

De esta manera, señaló que los jugadores de experiencia del equipo lo han estado aconsejando para ser pieza importante en club y señaló lo siguiente: “Vivo al día, me está yendo muy bien. Los experimentados me aconsejan mantener la humildad, los pies en la tierra. Debo seguir trabajando como lo he hecho hasta hoy”.

De cara al partido frente a Necaxa Gallardo refirió que será un partido complicado, pero Pumas, con la incorporación de Britos y Castillo, serán más contundentes. Con esto, para él, los universitarios ilusionan, porque es una institución que siempre debe de hacerlo, en cada campeonato, debido a su grandeza.