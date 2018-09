Cuatro años llenos de felicidad, gracias VAVEL

Hoy les voy a contar un poco de mí y de mi historia... Soy fiel creyente que hay hechos o personas destinadas a cambiar tu vida, aún recuerdo perfectamente cada momento de la llegada a esta MI casa, VAVEL México.

Fue un 7 de febrero por la noche cuando por casualidad abrí Twitter y estaba ahí un RT de un conocido, lo respondí y minutos más tarde se pusieron en contacto conmigo, un 8 de febrero fue de aceptaciones, planeaciones, etc, pero aún recuerdo que Alan Núñez, el que sería mi jefe (ahora mi gran amigo), me dijo que "le inspiraba confianza", que pediría una acreditación en San Luis.

Fue un día como hoy 9 de febrero, pero hace ya 4 años, se jugaba un San Luis - Puebla, personalmente no solo era un partido cualquiera por una posibilidad de algo personal que había estado esperando hace tiempo. Tengo en mente mi llegada al estadio, la cual fue toda una osadía por mil cosas, donde había muchos rostros conocidos de gente a la que aprecio desde hace varios años, ahora eran mis compañeros de prensa.

Era mi primer partido, nada fácil por cierto, era la primera vez que iba a escribir una crónica, misma que no fue publicada y por la cual me dormí casi a las 5:00 a.m. con tal de cumplir.

A pesar de todo eso, fui muy feliz pues comenzaba a vivir mi sueño de vida, el cual semanas antes había sido rechazado por una reportera de la Ciudad de México, la que un par de semanas después le dio RT a mi cobertura de la invasión felina en tierras potosinas. ¡Sí, así son las sorpresas de la vida!

Después de todo esto, vinieron un sinfín de momentos vividos en los cuales he tenido que escuchar de todo, que si mis relaciones personales me favorecen, que si me han regalado cosas, señores déjenme decirles algo: NADIE ME HA REGALADO NADA.

En particular agradezco a Javier Robles, creador de esto pero en especial a Alan, por permitirme vivir, por festejar mis triunfos pero estar en mis caídas, por dejarme llegar tan alto como he querido y por enamorarme de un proyecto que ha crecido con las fuerzas de nuestro día a día.

También, gracias al Atlético San Luis, este futbol potosino que me ha dado tanto y del cual espero muy pronto volver a escribir una nueva historia junto a él.

En estos 48 meses ha habido momentos malos, otros muy malos donde he estado a punto de tirar la toalla, pero siempre recordando el motivo de estar aquí junto a otros de aprendizaje, gracias a mi trabajo he conocido gente increíble que hoy son parte vital en mi vida.

A lo largo de este tiempo he reído, he llorado, he aprendido a luchar por mis ideales y he triunfado, pero, ante todo, he sido muy feliz, porque solo quien me conoce sabe que yo vivo para ser feliz en un sueño hecho realidad. ¡Gracias VAVEL!