Leiton Jiménez: "Le pido una disculpa a la afición"

Los Rojinegros de Atlas volvieron a perder el clásico tapatío ante Chivas, situación que caló hondo en el ánimo del plantel. Leiton Jiménez compadeció ante los medios de comunicación, donde destacó la superioridad de Chivas, así como la vergüenza deportiva que representó perder este partido.

“Triste de perder el clásico, de perder el invicto, la gente vino a apoyarnos y lastimosamente no pudimos darle esa alegría, salen adoloridos ellos igual que nosotros, y sobretodo porque no pudimos dar un buen partido, eso es lo que más tristeza nos deja a nosotros”.

Sin embargo, el casaca número 3 de los Zorros dijo como enderezar el rumbo del equipo, en el siguiente partido en la capital mexicana ante Cruz Azul.

“Tenemos que reaccionar y mejorar, estamos haciendo las cosas bien pero esta vez no fue suficiente, esta vez Chivas fue más agresivo y nos hizo ver mal en el primer tiempo y realmente a pesado en la plantilla”.

Leiton reconoció la ausencia de Rafael Márquez, de quien comentó el rol importante que juega en el equipo: “En este partido creo que sí, y se vio reflejado en que Rafa es el bastión ahí que sabe manejar los tiempos, que nos faltó mucho sobre todo en el primer tiempo, Chivas se vino con todo y no pudimos controlarlos en media cancha”.

En central de Atlas sabe que le han quedado a deber a ‘La Fiel’, quien cada semana se esfuerzan por ir al estadio y apoyar al equipo: “La hinchada de Atlas siempre es un caso aparte, siempre está apoyando, uno realmente se siente apenado con una afición así, porque siempre están alentando y nosotros no estamos dando lo que se merecen. Estamos muy triste por eso”.

Sobre el arbitraje, Leiton no quiso hablar, dijo que simplemente ellos dejaron de hacer su trabajo y fueron superados por Chivas: “Esta noche más bien quiero tocar lo que hicimos y dejamos de hacer, el arbitraje realmente no lo quiero tocar. Chivas hizo un buen partido, tienen un gran partido y no me queda más que felicitarlos. Ellos vinieron a jugar el clásico y nosotros dejamos de hacer ese futbol que Atlas hacía en casa, en el segundo tiempo hicimos las cosas diferentes sin ser el mejor Atlas”.

Ya para finalizar, el defensor rojinegro quiso enfatizar sobre lo que necesitan hacer para mejorar y ganar el siguiente partido de Liga: “Va a ser un partido complicado, es un grande del futbol mexicano, poder ganarle a Cruz Azul nos ayudaría mucho, así que vamos a tener una semana difícil, para recapacitar en muchas cosas, esperemos que este fin de semana sea bueno para nosotros”.