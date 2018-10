Edgar Zaldívar: “Me voy triste por la expulsión”

De a poco se va ganando un lugar en el esquema del “Profe” Cruz. Después de su debut ante Cruz Azul, la semana anterior, Edgar Zaldívar pasó de la algarabía a la tristeza, y es que luego de haber ingresado de cambio, sufrió su primera expulsión como futbolista del primer equipo de la academia. Con un rostro totalmente desencajado, fue respaldado por sus compañeros, quienes le auguran un gran futuro. Por su parte, dentro de sus declaraciones, mencionó que son cosas que deja el futbol.

“La verdad me voy muy triste, son cosas que pasan dentro de este deporte. He recibido el apoyo de mis compañeros, afición y mis familiares. Quieras o no, te deja mal, porque arriesgas el resultado y le das más trabajo a los otros diez” añadió.

Fue tajante al mencionar que el entrenador, le brindó toda su confianza al momento de ingresarlo al campo, también, cuando este recibió la tarjeta roja.

“Me apoyó, me dijo que así era esto. Voy comenzando y no me queda de otra más que trabajar en el día a día. Todos sabemos o los que estaban cerca, que no era tarjeta roja, creo que el árbitro fue muy injusto, pero bueno, no me voy a lamentar”.

Sobre el desempeño del equipo, se mostró satisfecho, ya que considera que era importante retomar la senda de la victoria, sobre todo en su casa.

“Gracias a dios se nos dio el resultado, que era lo que buscamos durante los 90 minutos. Volver a ganar en nuestra casa es muy importante, en lo grupal, todo salió muy bien. Ahora espero seguir siendo considerado, ya que disfruto mucho estar en la cancha; este equipo esta para esto y mucho más, hay ocasiones en la que las cosas no se dan y bueno, a seguir”:

Cabe mencionar, que hoy ganaron las categorías de la academia (sub 17 y sub 20) un sábado redondo para la institución Tapatía.