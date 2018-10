Alfredo Saldívar: "El apoyo de la afición siempre ha sido importante"

Desde Ciudad Universitaria, Alfredo Saldívar comentó que el partido contra los Tigres de la UANL es un gran reto pues el torneo da la oportunidad de ir al mundial de clubes. Pero, en lo personal, el partido será importante pues quiere “empezar a generar éxitos para el club”

Además mencionó que no es ningún plan el estar alternando con Alegrado Palacios la titularidad de los partidos pues lo han estado haciendo desde hace tiempo. Para jugadores que no tienen mucha actividad en la liga, como él, Saldívar opinó que los torneos extra, como Libertadores o Copa MX, ayudan al jugador a mantener el ritmo. Así, para cuando les toque jugar en liga, no se note la ausencia del titular.

Acerca de qué espera de Tigres y su delantera comandada por André Pierre-Gignac, Alfredo mencionó: “Espero un equipo muy ordenado, los equipos del Tuca son así. No se vuelven locos aunque tengan la necesidad de hacer un gol. La delantera que tienen es muy peligrosa pero nosotros, con las defensas que tenemos, incluido Jaques, tienen toda la confianza, tanto del grupo como del cuerpo técnico".

Sobre la situación de Pablo Jaquez, compañero de Saldívar que se desempeña en la defensa y que ha cometido errores puntuales, Alfredo comentó que equivocarse es parte del proceso del jugador. Sentenció que hasta el más experimentado se ha equivocado. Pero de eso se debe aprender.

“Del rival (Tigres) podemos esperar cualquier cosa. Con la calidad de jugadores que tienen, en cualquier momento pueden despertar y ojalá no sea mañana. Pero estamos bien mentalizados, con la confianza a tope para sacar un buen resultado”. Esto opinó Alfredo ante el cuestionamiento de si es una oportunidad para los auriazules enfrentar a untos Tigres que no están en su mejor momento.

Asimismo el cancerbero Puma mencionó que aunque la rivalidad ha ido en aumento entre Pumas y Tigres, el partido de vuelta no es ninguna revancha. Para que lo sea, necesitaría ser un partido de la misma instancia, como la final de la Liga MX disputada en el 2015. También mencionó que el rival es el que tiene la presión pues ellos deben buscar un gol.

“Necesitamos y queremos un estadio lleno para pasar a semifinales y ojalá así sea mañana. El apoyo de la afición siempre ha sido importante” finalizó Alfredo Saldívar.